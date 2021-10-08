Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве

Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым

В СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд троим артистам из России. Речь идет о Басте, Ирине Круг и Елке, которые посещали Крым, сообщает 24tv.

Соответствующую просьбу направил Крымскотатарский Ресурсный Центр главе СБУ Ивану Баканову. У всех троих артистов на октябрь и декабрь запланированы выступления в Киеве.

Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. В Ресурсном центре отмечают, что Елка, хоть и не устраивала концерт, однако все равно могла находиться в Крыму во время российского фестиваля. Поэтому к Баканову обращаются с просьбой проверить эту информацию.

«Просим Вас проверить информацию по поводу незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении их», – просят в письме.

КРЦ предложил повторно ограничить въезд в Украину Василию Вакуленко, известному как Баста. Там отметили, что последний его визит в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.

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