  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Российский рэпер Баста - Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве
    Российский рэпер Баста

    Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым

    В СБУ направили обращение с просьбой запретить въезд троим артистам из России. Речь идет о Басте, Ирине Круг и Елке, которые посещали Крым, сообщает 24tv.

    Соответствующую просьбу направил Крымскотатарский Ресурсный Центр главе СБУ Ивану Баканову. У всех троих артистов на октябрь и декабрь запланированы выступления в Киеве.

    Известно, что Ирина Круг и Баста, нарушая украинское законодательство, посещали оккупированный Крым, где выступали с концертами. В Ресурсном центре отмечают, что Елка, хоть и не устраивала концерт, однако все равно могла находиться в Крыму во время российского фестиваля. Поэтому к Баканову обращаются с просьбой проверить эту информацию.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве
    Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве
    Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве

    «Просим Вас проверить информацию по поводу незаконного посещения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя гражданами Российской Федерации Ириной Воробьевой и Елизаветой Иванцив и, в случае выявления нарушений украинского законодательства, применить ограничительные меры в отношении их», – просят в письме.

    КРЦ предложил повторно ограничить въезд в Украину Василию Вакуленко, известному как Баста. Там отметили, что последний его визит в Украину в 2021 году вызвали большой общественный резонанс.

    Ранее «Скотч» показывал фото найденных на Полтавщине уникальных стеклянные украшений, которым 2500 лет.

    Раскопки начали в конце июля, рассказал археолог. Здесь экспедиция нашла три стеклянные украшения. По словам Дениса Гречко, находки - это часть ожерелья.

    Им почти 2500 лет – датированные IV веком до нашей эры.

    Читайте также: Копия папы. Фанаты Ирины Билык в восторге от нового фото сына певицы
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Баста, Круг и Елка. От СБУ требуют запретить въезд российским артистам, которые собрались выступать в Киеве