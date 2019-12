Британцы изобрели унитаз с наклоном, на котором неудобно сидеть дольше пяти минут

Разработчики хотят повысить продуктивность работников

Стартап из Великобритании StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал унитаз с неудобным сиденьем, расположенным под углом 13 градусов. По задумке авторов, он должен улучшить продуктивность работников, так как на этом унитазе некомфортно проводить больше пяти минут, сообщает Daily Mail.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX