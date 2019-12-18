Британцы изобрели унитаз с наклоном, на котором неудобно сидеть дольше пяти минут



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Создатели утверждают, что сотрудники слишком много времени проводят в туалете, а новая разработка позволит значительно сократить их перерывы

Разработчики хотят повысить продуктивность работников

Стартап из Великобритании StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал унитаз с неудобным сиденьем, расположенным под углом 13 градусов. По задумке авторов, он должен улучшить продуктивность работников, так как на этом унитазе некомфортно проводить больше пяти минут, сообщает Daily Mail.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

Суть инновации - 13-градусный наклон стульчака вперед, который серьезно увеличивает нагрузку на ноги, пояснили в компании.

По словам главы стартапа Махабира Гилла, длительные перерывы в работе сотрудников обходятся в £4 миллиарда в год, а унитаз StandardToilet может сократить эти перерывы и принести пользу бизнесу.