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    Жизнь

    Британцы изобрели унитаз с наклоном, на котором неудобно сидеть дольше пяти минут

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    <p>Создатели утверждают, что сотрудники слишком много времени проводят в туалете, а новая разработка позволит значительно сократить их перерывы</p> <div></div> - Британцы изобрели унитаз с наклоном, на котором неудобно сидеть дольше пяти минут

    Создатели утверждают, что сотрудники слишком много времени проводят в туалете, а новая разработка позволит значительно сократить их перерывы

    Разработчики хотят повысить продуктивность работников

    Стартап из Великобритании StandardToilet при поддержке Британской туалетной ассоциации создал унитаз с неудобным сиденьем, расположенным под углом 13 градусов. По задумке авторов, он должен улучшить продуктивность работников, так как на этом унитазе некомфортно проводить больше пяти минут, сообщает Daily Mail.

    Суть инновации - 13-градусный наклон стульчака вперед, который серьезно увеличивает нагрузку на ноги, пояснили в компании.

    По словам главы стартапа Махабира Гилла, длительные перерывы в работе сотрудников обходятся в £4 миллиарда в год, а унитаз StandardToilet может сократить эти перерывы и принести пользу бизнесу.

     

    технологии Великобритания общество
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