Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)



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Селена Гомес встретила Новый год на Гавайях

О неприятном инциденте звезда упоминать не стала

По данным зарубежных СМИ, популярную американскую певицу Селену Гомес ужалила ядовитая медуза, чей укус хоть и не смертельный, но весьма болезненный. На кадрах, запечатленных папарацци, видно, что один из приятелей певицы несет ее по пляжу на закорках, так как ей было больно наступать на ногу.

В Инстаграме о неприятном инциденте Гомес упоминать не стала, но опубликовала для фанатов поздравительный пост.

«Здравствуй, Новый год. Давайте постараемся и сделаем его лучше, чем все предыдущие», – написала Селена.