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    Шоу-биз

    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)

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    <p>Селена Гомес встретила Новый год на Гавайях</p> <div></div> - Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)

    Селена Гомес встретила Новый год на Гавайях

    О неприятном инциденте звезда упоминать не стала

    По данным зарубежных СМИ, популярную американскую певицу Селену Гомес ужалила ядовитая медуза, чей укус хоть и не смертельный, но весьма болезненный. На кадрах, запечатленных папарацци, видно, что один из приятелей певицы несет ее по пляжу на закорках, так как ей было больно наступать на ногу.

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    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)
    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)
    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)
    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)
    Селена Гомес стала жертвой медузы во время отдыха в Гонолулу (фото)

    В Инстаграме о неприятном инциденте Гомес упоминать не стала, но опубликовала для фанатов поздравительный пост.

    «Здравствуй, Новый год. Давайте постараемся и сделаем его лучше, чем все предыдущие», – написала Селена.

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