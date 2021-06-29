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    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS

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    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS

    Самопровозглашенного корейца обвинили в расизме и попытке нажиться на чужой культуре

    Британец Оли Лондон, широко известный в узких кругах как блогер и певец, совершил каминг-аут как небинарный кореец. Для того чтобы стать похожим на Чимина из культовой корейской поп-группы BTS, молодой человек перенес 18 пластических операций и потратил на них не менее 150 тысяч долларов и восьми лет своей жизни. Теперь Лондон просит называть его Чимином и использовать местоимение «они», поскольку ни с одним гендером инфлюенсер себя не ассоциирует.

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    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS
    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS
    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS

    Клон Чимина столкнулся с хейтом в соцсетях, поскольку самопровозглашенного корейца обвинили в расизме и попытке нажиться на чужой культуре. Сам он считает Корею своей родиной: «Быть транссексуалом — то же самое, что сменить расу, потому что ты родился не в своем теле».

    «Я знаю, что это немного странно, ведь никто не совершал каминг-аут как Чимин или кореец. Но я страдал из-за проблем самоидентификации. Теперь я могу быть собой, потому что я наконец-то кореец!», - признался Оли Лондон.

    Ранее «Скотч» сообщал, что провинциальная блогерша разделась в троллейбусе и устроила пикантное шоу.

    Сначала девушка была в платье, затем девушка разделась и осталась в купальнике

    Когда кондуктор увидела неприличное поведение девушки, стала заставлять надеть ее медицинскую маску, а затем обратилась к водителю, чтобы высадить пассажирку.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес курьез
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    Британец сделал 18 операций, чтобы стать двойником солиста BTS