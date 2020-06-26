Британская медсестра сбросила 19 кг за три месяца карантина (фото)



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Смена питания и физическая активность дали впечатляющие результаты

33-летняя Софи Баттерс из английского городка Стокпорт рассказала о своем феноменальном преображении. Сотрудница Национальной службы здравоохранения призналась, что коронавирус подтолкнул ее к кардинальным переменам.

Софи — медсестра, которая работает с онкобольными. Однако с начала пандемии ее поставили на передовую в борьбе с COVID-19. На тот момент Баттерс весила 93 килограмма. Увидев воочию ужасы коронавируса и осознав, что находится в зоне повышенного риска, британка решила похудеть.

По словам женщины, до этого она то садилась на диету, то сходила с нее. Софи совершенно не следила за тем, что ест. Кроме того, пациенты часто приносили ей пирожные и торты в знак благодарности. Но тревожный звонок в лице опасного вируса стал для нее звоночком.

«У меня никогда не было цели или стремления придерживаться диеты и сбросить вес. Я работаю в онкологическом отделении, и у меня почти постоянный запас пирожных от пациентов и их семей. А слишком усердная работа не дает мне следить за питанием. Только увидя, что происходит нечто серьезное, я действительно испугалась за свою жизнь», — пояснила Баттерс.

Медсестра следила и за состоянием премьер-министра Британии, когда тот заразился коронавирусом. Борис Джонсон тогда заявил, что лишний вес стал одной из причин его заболевания. После этого Софи и ее муж Тим сели на кембриджскую диету, которая предполагает особый план низкоуглеводного питания.

«Мои коллеги очень меня поддержали. Когда я рассказала им, что сажусь на диету, то на моем столе больше не было пирожных и маффинов, которые я так обожаю. До диеты мы с Тимом также часто ели пиццу, китайскую еду и картофель фри», — призналась Софи.

Смена питания и физическая активность дали впечатляющие результаты. За три месяца Софи похудела на 19 килограммов, а Тим — на 12. Они вместе занимались онлайн-тренировками и были приятно удивлены, как изменились за столь короткий срок.

«Сейчас у меня гораздо больше энергии. Я буквально выпрыгиваю из кровати по утрам, а по вечерам хожу на долгие прогулки. Просто безумие, как быстро всё изменилось в мире и с нами в том числе. Теперь мы стройнее, здоровее и худее!» — цитирует довольную Софи Daily Mail.

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