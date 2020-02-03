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    Жизнь

    Букмекеры определились с потенциальными победителями на «Оскар-2020»

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    <p>По мнению букмекеров, триумф в номинации &laquo;Лучшая режиссура&raquo; также достанется фильму &laquo;1917&raquo; и Сэму Мендесу</p> <div></div> - Букмекеры определились с потенциальными победителями на «Оскар-2020»

    По мнению букмекеров, триумф в номинации «Лучшая режиссура» также достанется фильму «1917» и Сэму Мендесу

    Фавориткой в номинации «Лучшая женская роль» является Рене Зеллвегер

    Американская академия киноискусства уже давно назвала имена номинантов, самое время взглянуть на букмекерские прогнозы относительно лауреатов премии в каждой из категорий. Прогнозы относительно победителей «Оскара-2020», который пройдет в театре Dolby уже 9 февраля, появились на сайте Marathonbet.

    Фаворитом в категории «Лучший фильм» стала лента Сэма Мендеса «1917». На ее победу букмекеры дают коэффициент 1.50. Далее разместилась работа Пон Чжун Хо «Паразиты». Коэффициент 4.20. Лента Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» с коэффициентом 7.00 идет на третьем месте.

    В номинации «Лучшая мужская роль» безоговорочным фаворитом является Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в «Джокере». На то, что он получит желаемую золотистую статуэтку, прогнозисты дают коэффициент 1.015. А вот победа Адама Драйвера, который сыграл в «Брачной истории», в этой категории оценивается в 13.5.

    Фавориткой в номинации «Лучшая женская роль» является Рене Зеллвегер за роль Джуди Гарленд в кинокартине «Джуди». Ее коэффициент 1.06. Успех Скарлетт Йоханссон за роль в «Брачной истории» оценивается в 14.00.

    По мнению букмекеров, триумф в номинации «Лучшая режиссура» также достанется фильму «1917» и Сэму Мендесу. Его коэффициент 1.155. Неплохие шансы на победу имеет также корейский режиссер Пон Чжун Хо и его лента «Паразиты». Их оценили в 6.05. Зато творение культового режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» оценивается в 19.50. Наименьшие шансы на победу имеют фильмы Мартина Скорсезе «Ирландец» – 48.00 и Тодда Филлипса «Джокер» – 78.0.

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