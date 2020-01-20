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    100 лет со дня рождения Федерико Феллини: лучшие фильмы режиссера

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    100 лет со дня рождения Федерико Феллини: лучшие фильмы режиссера

    За свою жизнь Федерико Феллини снял двадцать фильмов, которые навсегда изменили не только кино, но и окружающую реальность

    Федерико Феллини – итальянский кинорежиссер, автор фильмов «Дорога», «Восемь с половиной», обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь», «Золотой лев». Признанный классик мирового кинематографа.

    С 1940 года Феллини начал работать в кино – поначалу как сочинитель трюков, а затем и как соавтор сценариев. В 1943 году он работал над созданием комических сценок для одной радиопередачи. В этом же году он познакомился с Джульеттой Мазиной, ставшей впоследствии его женой.

    В 1945 году Федерико Феллини принял участие в постановке картины «Рим, открытый город» Росселини, а в 1952 году начал самостоятельное творчество. 

    Уже с первых его работ «Маменькины сынки», «Белый шейх» и «Любовь в городе» стало очевидно, что в мировом кинематографе появился новый гений. 

    Фильм «Дорога», в котором снялась жена режиссера, не вписывался ни в какие каноны, однако именно после него последовало мировое признание и несколько кинопремий, в том числе и «Оскар». 

    Далее появились такие ленты, как «Ночи Кабирии», «Мошенники», а картина «Сладкая жизнь» открыла этап плодотворного сотрудничества с Марчелло Мастроянни, который снялся в его фильме «Восемь с половиной».

    Эта картина принесла Федерико Феллини второй «Оскар».

    Кинолента «Джульетта и духи» не имела особого успеха, после нее на экраны вышли фильмы, снискавшие любовь зрителей и восторженные отзывы критиков, – «Рим», «Клоуны», «Амаркорд».

    Последняя из названных картин стала творением, принесшим режиссеру еще одну премию «Оскар». Поздние фильмы Федерико Феллини не имели особого успеха.

    В 1993 году великий режиссер скончался от инсульта, а через пять месяцев умерла его жена и верная подруга Джульетта Мазина.

    кино Золотой глобус Оскар
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