Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку



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Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

По информации СМИ, пассия Мурата работает массажисткой

Экс-возлюбленный украинской певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу успешно налаживает личную жизнь после развода.

Сейчас он отдыхает на Майорке с девушкой по имени Самия Ахметова. Мурат запостил фото и стори вместе с новой пассией в Инстаграме

Как стало известно изданию ТаблоID, Самия работает фитнес-тренером и массажистом.

«Жизнь становится настоящей и удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же, что и ты, и так же, как и ты, смотрит в будущее», - подписал фото экс-муж Лорак.

Напомним, Лорак с Муратом развелись в январе этого года после 10-летнего брака. У них есть общая дочь София, которая живет с мамой в Москве.

Ранее Мурат появлялся на публике с другой брюнеткой.



