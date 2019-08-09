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    Жизнь

    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку

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    Ани Лорак с&nbsp;Муратом Налчаджиоглу - Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу

    По информации СМИ, пассия Мурата работает массажисткой

    Экс-возлюбленный украинской певицы Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу успешно налаживает личную жизнь после развода.

    Сейчас он отдыхает на Майорке с девушкой по имени Самия Ахметова. Мурат запостил фото и стори вместе с новой пассией в Инстаграме

    Как стало известно изданию ТаблоID, Самия работает фитнес-тренером и массажистом.

    «Жизнь становится настоящей и удивительной, когда ты находишь человека, который действительно чувствует то же, что и ты, и так же, как и ты, смотрит в будущее», - подписал фото экс-муж Лорак.

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    Напомним, Лорак с Муратом развелись в январе этого года после 10-летнего брака. У них есть общая дочь София, которая живет с мамой в Москве.

    Ранее Мурат появлялся на публике с другой брюнеткой.

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    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку
    Бывший муж Ани Лорак на Майорке засветил любовницу-массажистку

     Читайте также: Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты.


     

    знаменитости Ани Лорак
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