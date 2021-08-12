Стали известны самые модные цвета для окрашивания волос к осени

Список трендов Рида завершил пепельный блонд (Big smoke blonde)

Британский парикмахер Адам Рид (Adam Reed) назвал три варианта окрашивания волос, которые считаются трендами конца лета и начала осени 2021 года. Его слова приводит Metro.

Первой техникой в его списке стала «Французский блонд балаяж» (French balayage blonde). «Оттенки незаметно смешиваются, волосы выглядят аккуратно тонированными, сияющими и здоровыми. Так, будто вы не прикладывали никаких усилий для создания прически», — пояснил он и добавил, что в действительности достичь идеального результата в таком окрашивании без навыков профессионала невозможно.

Следующим модным окрашиванием, по мнению специалиста, являются золотистые оттенки Brick Lane bombshell blonde. Он объяснил, что после такой процедуры волосы принимают «тон, промежуточный между теплым и холодным». «Это красивый, яркий блонд с выделяющимися золотыми прядями», — описал Рид. Парикмахер отметил, что для поддержания первоначального эффекта окрашивания клиентам необходимо посещать салон красоты каждые шесть-восемь недель.

Список трендов Рида завершил пепельный блонд (Big smoke blonde). Во время такого окрашивания стилисты используют больше средства для обесцвечивания волос, чем при создании других образов. По этой причине окрашенные этим методом волосы требуют особого ухода. «Чтобы цвет оставался холодным и серебристым, мойте голову тонирующим шампунем, который избавит вас от желтизны», — порекомендовал эксперт.

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