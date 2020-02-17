Что слушать в Национальной филармонии 19-22 февраля



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В рамках абонемента «Музыка для струнных» выступит известный молодоый скрипач Дмитрий Удовиченко в сопровождении филармонического оркестра под руководством Игоря Палкина

Ко дню памяти Героев Небесной сотни состоится премьера произведения «Реквием мира» современного канадского композитора Ларри Никеля в исполнении Киевского симфонического оркестра

19 февраля будет звучать музыка из кинофильмов, которую создал один из лучших современных композиторов Голливуда – Ханс Циммер.

Музыкальный мир Ханса Циммера – безграничен. Всю его музыку сложно исполнить в программе одного концерта. Музыка Ханса Циммера поражает эмоциональной чувственностью и эффектностью звучания, которые позволяют зрителю стать почти соучастником событий каждого фильма. Живой звук саундтреков Циммера в исполнении Национального академического духового оркестра Украины погрузит вас в мир непревзойденных фильмов.

20 февраля ко дню памяти Героев Небесной сотни состоится премьера произведения «Реквием мира» современного канадского композитора Ларри Никеля в исполнении Киевского симфонического оркестра и хора под руководством Виктории Кончаковской.

«Реквием мира создан для хора, солистов и камерного оркестра. Он состоит из 16 частей (псалмов, литургических текстов и стихов), где тексты 13-ю различными языками, включая арабский, иврит, персидский (фарси), голландский, немецкий, французский, греческий, латинский, китайский, русский, шведский, японский и английский языки.

21 февраля в рамках абонемента «Музыка для струнных» выступит скрипач Дмитрий Удовиченко в сопровождении филармонического оркестра под руководством Игоря Палкина. Будут звучать произведения классиков XIX века – француза Гектора Берлиоза и немца Иоганнеса Брамса.

В частности, единственный скрипичный концерт Брамса написан в 1878 году. Концерт посвящен известному скрипачу Йозефу Иоахиму. Это – одно из самых виртуозных произведений скрипичного репертуара. Ганс фон Бюлов, сравнивая этот концерт Брамса с популярным скрипичным концертом Бруха, шутил, что концерт Бруха написано «для скрипки», а концерт Брамса – «против скрипки». Партию соло в киевском концерте исполнит молодой скрипач-виртуоз Дмитрий Удовиченко, которому всего 21.

22 февраля вместе с Киевским камерным оркестром Наталья Пономарчук выступит за дирижерским пультом, а сольную партию скрипки исполнит Дмитрий Ткаченко. На этот раз в программе концерта прозвучат произведения классиков – Вольфганга Амадея Моцарта и Франца Шуберта.

Шуберт и Моцарт не были знакомы лично. Но к 1816 году Шуберт учился основам композиции и контрапункта у старшего современника – Антонио Сальери. А еще в своем творчестве Шуберт значительно продолжил традиции венских классиков. В частности, что ощутимо и в Струнном квинтете, который Шуберт написал в 1828.