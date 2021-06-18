Что такое поп-ит, симпл-димпл, сквиш и как с ними играть (видео)

Про новые игрушки-антистрессы первыми в соцсетях — в основном в тиктоке — стали рассказывать дети и подростки

Расслабляющие игрушки нередко становятся невероятно популярными благодаря соцсетям. Так было с фиджет-спиннерами, затем — со слаймами, в 2021 году люди открыли для себя новое увлечение детей и подростков. Рассказываем, что такое поп-ит, симпл-димпл и сквиш и почему все внезапно стали о них говорить.

Поп-итами (от английского pop-it — «лопни это», в русскоязычном интернете прижилось название «попыт») называют силиконовые листы с ячейками, которые издают приятный звук при нажатии, что напоминает лопающиеся пузырьки на упаковочной пленке. Но у игрушки есть преимущество: как только вы закончили нажимать пупырки на одной стороне, лист можно перевернуть и начать лопать заново.

Поп-ит

Симпл-димпл работает по похожему принципу, но эта игрушка, которая отличается разным размером пупырок и их хаотичным расположением. Основание для пупырок бывает разной формы и величины и, например, самые маленькие в виде брелока позволяют брать его с собой, чтобы лопать в любом месте.

Симпл-димпл

Сквиши представляют собою игрушку, сделанную из материала с памятью: если его смять, потребуется время, чтобы он восстановил форму. Тем не менее тиктокеры называют сквишами все игрушки, которые можно мять, в том числе игольчатые силиконовые шары с жидким наполнением. Сквиши появились еще в 2018 году, но теперь они переживают вторую волну популярности.

Сквиш

Что говорят о поп-итах и симплах-димплах

На некоторых маркетплейсах в названии игрушек указывают, что они имеют отношение к педагогике Монтессори, которая основана на методе свободного воспитания, когда дети сами учатся и познают мир с помощью развивающей среды и игрушек. Для развития мелкой моторики можно использовать простые предметы — например, предложить ребенку собирать пазлы, нанизывать бусины на нить, или перекладывать горох или фасоль, или же купить поп-ит. Таким образом, игрушки не только снимают стресс, но и развивают.

Про новые игрушки-антистрессы первыми в соцсетях — в основном в тиктоке — стали рассказывать дети и подростки. Взрослые зумеры и миллениалы, как и редактор «Афиши Daily», тоже узнали об этих игрушках из тиктока, когда некоторые видео юных блогеров стали попадать в рекомендации. Если перейти на их страницы, можно заметить, что многие из них целиком посвящены игрушкам.

Главный вопрос, которые задают старшие блогеры: неужели в жизни современных детей так много стресса, что им понадобились целые ящики антистрессовых игрушек. На самом деле полтора года пандемии не оставили возможности расслабиться всем: в 2021 году спрос на подобные игрушки, в том числе спиннеры из 2017 года, и среди детей, и среди взрослых достиг максимума за последние три года. Эксперты AliExpress связывают это с тревожностью и неопределенностью, которые принесла пандемия.

Как с этим играют

Старшие тиктокеры нередко изображают попытерство как довольно примитивное увлечение, но на самом деле это не так. Количество возможных способов поиграть с антистрессами, наоборот, говорит о высоком уровне изобретательности детей. Вот некоторые из них.

— Обмен. Дети любят обмениваться своими антистрессами. Для этого на листе бумаги с двух сторон рисуют кнопки в виде галочки, плюса или крестика. Дальше предлагают игрушку на обмен и получают встречное предложение. Если всех все устраивает, «жмут» на галочку. Если кто‑то считает обмен неравным, он может попросить добавить игрушки или отказаться от сделки с помощью соответствующих «кнопок».

— Угадай, где шарик. В комментариях пишут число, а тиктокер закидывает шарик под поп-ит и начинает лопать пупырки. Если комментатор угадает ячейку, в которой лежит шарик, он выиграл. В качестве награды он зачастую может получить лайки и подписку от попытера.

— Поп-ит для двоих. Два игрока поочередно кидают кубик и каждый со своей стороны начинают лопать столько пупырышек, сколько выпадет. Проиграл тот, кому в конце не хватает ячеек, чтобы их нажать.