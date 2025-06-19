Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
АРМА зафіксувала незаконне використання арештованого заводу ТОВ «Бетонбуд»
скріншот з відео

На заводі зловмисники виготовляли бетонні розчини та потім продавали їх

У Львові Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виявило незаконне використання заводу «Бетонбуд». Він повʼязаний з колишнім народним депутатом, обвинуваченим у держзраді, Віктором Медведчуком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

На об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей – виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

АРМА направила запити до правоохоронців та влади міста, аби отримати доступ до камер відеоспостереження та систем моніторингу руху транспортних засобів.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді.

Також у жовтні АРМА продала останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Читайте також:

Теги: АРМА Віктор Медведчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити ефективне, прозоре і захищене від корупції управління заарештованими активами
Рада проголосувала за реформу АРМА
Вчора, 12:47
Судно було затримане в акваторії Дунаю та перебуває під арештом
Україна продасть на аукціоні арештований російський корабель
12 червня, 20:23
Олена Дума: У період повномасштабної війни кожен актив – це ресурс для стійкості держави
АРМА роздаватиме арештовані квартири переселенцям
30 травня, 20:44

Бізнес

У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука
Центр транспортних стратегій оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці» на контейнерні перевезення
Центр транспортних стратегій оцінив наслідки підвищення тарифів «Укрзалізниці» на контейнерні перевезення
Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 млрд доларів, – дослідження
Світові доходи від кіберспорту вперше перевищать 1 млрд доларів, – дослідження
Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися
Maersk Ukraine: перевезення контейнерів Укрзалізницею може припинитися
Україна готує звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM – Мінекономіки
Україна готує звернення до Єврокомісії щодо відтермінування CBAM – Мінекономіки
У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі
У 2024 році «Дарниця» збільшила заробітки на державних тендерах більш ніж удвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
248K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 червня: ситуація на фронті
123K
Трамп вчора провів розмову з Путіним? Кремль вніс ясність
96K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 червня 2025
57K
НАТО ухвалило важливе рішення про військову допомогу Україні
37K
Путін хоче «завершення конфлікту»: головні заяви диктатора про Україну
13K
Втрати ворога станом на 19 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і ліквідні
Українські банки прибуткові і ліквідні
16 червня, 20:57
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua