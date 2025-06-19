У Львові невідомі запустили виробництво на арештованому заводі Медведчука

На заводі зловмисники виготовляли бетонні розчини та потім продавали їх

У Львові Національне агентство з розшуку та менеджменту активів виявило незаконне використання заводу «Бетонбуд». Він повʼязаний з колишнім народним депутатом, обвинуваченим у держзраді, Віктором Медведчуком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

На об’єкті зафіксовано незаконну експлуатацію арештованих потужностей – виготовлення та збут бетонних розчинів, готових для використання. Також виявлено використання спеціального транспорту, призначеного для перевезення продукції.

АРМА направила запити до правоохоронців та влади міста, аби отримати доступ до камер відеоспостереження та систем моніторингу руху транспортних засобів.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) продало на аукціоні бурштиновий портрет Віктора Медведчука, датований 2000-ми роками. Переможницею лота стала Еліте Севастьянова. Однак жінка заперечила «Главкому», що купувала цей витвір мистецтва.

До слова, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпродало вже 70 картин із колекції колишнього народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, обвинуваченого у держзраді.

Також у жовтні АРМА продала останній годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука на суму 285 тис. грн.

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.