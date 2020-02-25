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    Жизнь

    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram

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    Меган Маркл и принц Гарри - Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Меган Маркл и принц Гарри

    Бывшие герцог и герцогиня Сассекские зарабатывают больше, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон

    В конце марта принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут использовать бренд Sussex Royal из-за содержащегося в его названии слова «королевский», сообщает BBC со ссылкой на представителя четы. Законы Великобритании, регулирующие использование термина «королевский», не позволяют паре продолжать пользоваться названием после «Мегзита», отметил представитель.

    И теперь пользователи Instagram гадают, как же будет называться новый аккаунт герцогов Сассексекских в социальной сети (напомним, сейчас он называется @sussexroyal).

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    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Фотография была сделана в сентябре, в первый день визита герцогов Сассекских в Южную Африку. Меган с улыбкой на устах приняла приглашение местной девушки станцевать под колоритную национальную музыку в Кейптауне.
    Второй «любимый» кадр Самир сделал во время путешествия пары в Марокко в начале года. Меган, которая находилась на последнем триместре беременности, доверчиво прижалась к мужу и положила голову ему на плечо. Принц Гарри смотрел на нее с улыбкой
    Третьим снимком королевский фотограф выбрал кадр, сделанный во время парада Trooping the Colour в Лондоне, посвященного дню рождения королевы. Это был первый выход Меган и Гарри после рождения их сына
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram
    Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram

    Аналитики тоже не дремлют и тщательно изучают профиль Меган и Гарри. Так, специалисты из агенства Inzpire Me сообщили, что герцоги Сассекские зарабатывают на одном после в Instagram 110 тысяч долларов, что в два раза больше, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они с одной публикации в социальной сети получают 56 тысяч долларов.

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    Кейт Миддлтон Принц Уильям Меган Маркл Принц Гарри социальная сеть Instagram
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