Цифра дня: сколько Меган Маркл и принц Гарри зарабатывают на одном посте в Instagram



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Меган Маркл и принц Гарри

Бывшие герцог и герцогиня Сассекские зарабатывают больше, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон

В конце марта принц Гарри и его супруга Меган Маркл перестанут использовать бренд Sussex Royal из-за содержащегося в его названии слова «королевский», сообщает BBC со ссылкой на представителя четы. Законы Великобритании, регулирующие использование термина «королевский», не позволяют паре продолжать пользоваться названием после «Мегзита», отметил представитель.

И теперь пользователи Instagram гадают, как же будет называться новый аккаунт герцогов Сассексекских в социальной сети (напомним, сейчас он называется @sussexroyal).

Аналитики тоже не дремлют и тщательно изучают профиль Меган и Гарри. Так, специалисты из агенства Inzpire Me сообщили, что герцоги Сассекские зарабатывают на одном после в Instagram 110 тысяч долларов, что в два раза больше, чем принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они с одной публикации в социальной сети получают 56 тысяч долларов.