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    Жизнь

    Даша или Лиля: кто станет победительницей шоу «Холостяк»?

    • Розсилка
    Даша или Лиля: кто станет победительницей шоу «Холостяк»?

    Уже в эту пятницу поклонники проекта «Холостяк» увидят долгожданный финал романтического реалити

    Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них достанется кольцо и слова любви.

    Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше – использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве.

    Участницы намерены на последней встрече с Добрыниным раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.

    «Я злюсь на тебя, - заявила Даша Никите уже при встрече. – Я тебе буду говорить все, что у меня накопилось внутри».

    «Я не был к этому готов», - поделился Холостяк. 

    А вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку напугает девушку. Какие свои неожиданные стороны продемонстрирует Даша, чем поразит мужчину?

    Лиля очутится перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.

    «У меня была злость на себя, потому что я понимала, что беру и с первых минут свидания все порчу», - говорит Лиля.

    «Настроение было, мягко говоря, немного испорчено, - признался Холостяк. -  Я даже не представлял, что все может обернуться именно так».

    Неужели Никита захочет прекратить свидание, едва начав его?

    Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.

    Кто завладеет сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Никита захочет остаться после проекта, увидим уже в пятницу на телеканале Стб в долгожданном финальном выпуске реалити «Холостяк».

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