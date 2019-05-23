Даша или Лиля: кто станет победительницей шоу «Холостяк»?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уже в эту пятницу поклонники проекта «Холостяк» увидят долгожданный финал романтического реалити

Два решающих свидания, две особые девушки, и только одной из них достанется кольцо и слова любви.

Лиле Никита предложит отправиться на вулкан, а Даше – использовать оставшиеся задания скретч-карты, которую девушка вручила ему при знакомстве.

Участницы намерены на последней встрече с Добрыниным раскрыть душу и приложить максимум усилий, чтобы получить заветное кольцо в финале. Но последняя возможность побыть вместе превратится в бесконечное выяснение отношений.

«Я злюсь на тебя, - заявила Даша Никите уже при встрече. – Я тебе буду говорить все, что у меня накопилось внутри».

«Я не был к этому готов», - поделился Холостяк.

А вопрос Никиты о совместном будущем не на шутку напугает девушку. Какие свои неожиданные стороны продемонстрирует Даша, чем поразит мужчину?

Лиля очутится перед лицом своего самого большого страха, о котором Никита даже не догадывался.

«У меня была злость на себя, потому что я понимала, что беру и с первых минут свидания все порчу», - говорит Лиля.

«Настроение было, мягко говоря, немного испорчено, - признался Холостяк. - Я даже не представлял, что все может обернуться именно так».

Неужели Никита захочет прекратить свидание, едва начав его?

Но настоящим чувствам никакие ссоры не помешают. Страсть в конце концов победит, и герои уже не в силах будут противостоять взаимному притяжению.

Кто завладеет сердцем самого желанного мужчины страны, и с кем Никита захочет остаться после проекта, увидим уже в пятницу на телеканале Стб в долгожданном финальном выпуске реалити «Холостяк».