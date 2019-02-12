День рождения Даррена Аронофски: лучшие фильмы режиссера

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aceshowbiz.com

Родился Даррен в Бруклине, Нью-Йорк. Произошло это событие 12 февраля 1969 года

В 1995 году Аронофски решается на полный метр. Этим проектом становится психологический триллер «Пи».

В 1998 году Даррен презентовал «Пи» на фестивале независимого кино «Санденс». Фильм получил награду за лучшую режиссуру и за операторскую работу.

Этот успех вдохновил режиссера на экранизацию другого произведения Хьюберта Селби – романа «Реквием по мечте», написанного в 1978 году.

«Реквием по мечте» Аронофски вышел на экраны в 2000 году. Фильм сразу же завоевал популярность у зрителей, а создателю принес номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».

Однако следующий проект – «Фонтан» - несколько охладил пыл Даррена. Конфликт и последующий уход Брэда Питта застопорил съемки на несколько лет.

Когда «Фонтан» вновь достали с полки, а случилось это с появлением Хью Джекмана в качестве нового исполнителя главной роли, продюсеры согласились выделить половину изначального бюджета на проведение съемок – 35 млн долларов. Премьера фильма «Фонтан» состоялась на Венецианском кинофестивале 2006 года.

Свои впечатления от этого события Аронофски использовал при написании сценария своего следующего фильма - «Рестлер», в котором засветился Микки Рурк. По сюжету звезда реслинга Таран получает серьезную травму.

После презентации «Рестлера» в 2008 году на очередном Венецианском кинофестивале картина получает премию «Золотой лев». В следующей своей ленте Аронофски решает заменить громилу Рурка на хрупкую Натали Портман, а инфаркт рестлера - на проблемы с психикой у балерины. Так и получился фильм «Черный лебедь» 2010 года, окупивший себя в мировом прокате более чем в 25 раз. Компанию исполнительнице главной роли составили Мила Кунис и Венсан Кассель.

Пока «Черный лебедь» гремел в кинотеатрах мира, Даррен выступил продюсером биографической спортивной драмы Дэвида Рассела «Боец», в котором сыграли Марк Уолберг и Кристиан Бейл.

Следующей режиссерской работой Аронофски становится «Ной» 2014 года.

«Ною» прочили успех, но судьба распорядилась иначе: в Индонезии, Китае, Пакистане, Египте и ряде других стран фильм запретили к показу из-за религиозного содержания. «Ной» с трудом окупил себя в мировом прокате.

2015 и 2016 годы Аронофски вновь занимался продюсированием: «Молния» (2015) с Патриком Уилсоном, «Джеки» (2016) с Натали Портман и Питером Сарсгаардом, а также «Последствия» (2016) с Арнольдом Шварценеггером.

В начале осени 2017 года режиссер выпустил фильм «мама!», который кинокритики называют современным ответом «Ребенку Розмари» и «Отвращению» Романа Полански.