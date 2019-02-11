День рождения Натали Дормер: лучшие фотосессии актрисы

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Будущая актриса родилась 11 февраля 1982 года в Рединге в Великобритании

Творческая биография актрисы началась уже в сознательном возрасте. Первую роль в кино Натали получила в 23 года.

Это была историческая драма «Казанова», в которой дебютантке предстояло сыграть со звездами британского кино Сиенной Миллер и Джереми Айронсом.

Некоторое время Натали Дормер не снималась, затем ей предложили небольшую роль в сериале «Далекие берега».

Поворотным в карьере актрисы стал 2007 год, когда её пригласили на роль Анны Болейн в сериале «Тюдоры».

За роль Анны Болейн звезда была номинирована на премию «Gemini Awards». После успеха картины «Тюдор» Натали Дормер начали приглашать голливудские режиссеры.

Она сыграла в фильмах «Первый мститель» и «Мы. Верим в любовь». Режиссером последнего была Мадонна, ее фильм раскритиковали беспощадно.

Когда на экранах появился сериал «Игра престолов», Натали Дормер не подозревала, что настал ее звездный час. Она исполнила роль Маргери Тирелл и сразу же стала популярной.

В 2013 году актриса появилась в сериале «Элементарно». Роль актрисы противоречива, но именно это нравится молодежной аудитории. «Элементарно» - сериал, взявший за основу персонажи книг сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. Действие сериала разворачивается в современной Америке. Главные роли исполнили Джонни Ли Миллер и Люси Лью, причем последняя сыграла роль доктора Джона, а точнее Джоанны Ватсон.

В 2016 году Натали Дормер сыграла роль Сары в американском фильме ужасов «Лес призраков». Героиня Дормер отправляется на поиски сестры-близнеца.