Соня Плакидюк отпраздновала день рождения в Барселоне



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Соня Плакидюк и Ричард Горн

Известная fashion-фотограф и судья проекта «Топ-модель по-украински» вчера принимала поздравления

Вчера, 10 февраля, именинница Соня Плакидюк опубликовала фото. На нем она в испанском отельном номере соблазнительно позирует в белом халате. Instagram эксперта модельного реалити Нового канала тотчас взорвался от поздравлений и комплиментов.

Соню поздравили звезды и музыканты, среди которых группы The Hardkiss и Kazka, скрипачка и певица Ассия Ахат, ведущая Маша Ефросинина. Наталья Могилевская пригласила Соню на концерт, а суперблондинка Оля Полякова посвятила любимому fashion-фотографу отдельный пост на своей страничке:

«Моя любимка!!! Сонечка! Какая ты талантливая девочка! Вот все говорят мне, что я похорошела за последние 5 лет! Люди, все просто! Я просто сменила фотографа! И все мои фото теперь делает только она, потому что она любит тебя, кадр и просто свою работу! А мы все девочки в шоубизе любим ее, ведь с ней не нужен фш!!! Люблю, целую ! Будь очень-очень счастлива, любима, востребована и реализована!!!!», - написала Полякова.

Как стало известно Scotch, эксперт модельного реалити провела день рождения в солнечной Барселоне, где отдыхает с женихом Ричардом Горном уже несколько дней.