День рождения Криса Рока: лучшие роли актера

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Будущий актер появился на свет в провинциальном американском городке Эндрюс в 1965 году

В 1985 в нью-йоркском клубе «Catha Rising Star» он впервые вышел на сцену, показав номер в жанре стендап-камеди. Выступление взорвало зал, и молодого комика начали замечать. Крис начал сниматься в небольших ролях.

Неизвестно, по какому творческому пути могла пойти биография далее, если бы в то время его не заметил Эдди Мерфи. Очарованный талантом Криса, он помогает дарованию и устраивает его в картину «Полицейский из Беверли-Хиллз 2», а затем в «Я достану тебя, ублюдок». В 1990 Криса приглашают в комедийное шоу «Субботним вечером в прямом эфире», где он отработал три года.

После этого Крис пробовался на кастингах в Голливуде, но так и не смог пройти отбор и вернулся в стендап. 1996 год стал одним из важных в карьере – талант был признан, комику вручили сразу две премии «Эмми», позже он получит еще одну статуэтку. В следующем году Крис открывает собственное шоу, много снимается и даже озвучивает мультфильм «Мадагаскар».

Большую популярность ему принесла должность комментатора на президентских выборах в 1996 году. После этого роли стали предлагать с такой частотой, что от некоторых он отказывался. В 2001 вышел один из самых сентиментальных и трогательных фильмов с участием Криса – «Обратно на землю», который до сих пор входит в рейтинги лучших комедий современности.

В 2004 Крис получил еще одно призвание – его назвали пятым Величайшим исполнителем на «Камеди Централ» в жанре стендапа. После этого его пригласили вести 77 церемонию вручения премий «Оскар», также он вел 88 церемонию.

Еще одним интересным проектом был сериал, основанный на реальных событиях, который рассказал зрителю о детстве актера – «Все ненавидят Рока». Искренний проект быстро набрал популярность, такую правду о жизни молодежи в криминальном Нью-Йорке по телевидению стараются не показывать.

Его камеди-стиль самобытен: Крис умеет высмеять буквально любую мелочь, зацепить даже самого серьезного зрителя. Он остро шутит и на политические, и на расовые темы, любит высмеивать отношения мужчины и женщины.