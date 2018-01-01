Маску украинки признали одной из лучших на Венецианском карнавале

Итальянская пресса в восторге от креативной идеи одесского декоратора

Костюм, разработанный украинским дизайнером и флористом Виолеттой Велиевой, вошел в десятку лучших на Венецианском карнавале. Рейтинг составляла итальянская пресса, которая поставила работу нашей соотечественницы на седьмую строчку. Ранее эту маску можно было встретить в одном из шоу Одесского театра музкомедии «Мышеловка».



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Маска украинского дизайнера на Венецианском карнавале

Итальянская пресса в восторге от креативной идеи одесского декоратора

Костюм, разработанный украинским дизайнером и флористом Виолеттой Велиевой, вошел в десятку лучших на Венецианском карнавале. Рейтинг составляла итальянская пресса, которая поставила работу нашей соотечественницы на седьмую строчку.

Ранее эту маску можно было встретить в одном из шоу Одесского театра музкомедии «Мышеловка».

«Сколько раз за день я сказала «спасибо» костюмеру театра, предложившей мне эту накидку, которую можно надевать поверх чего угодно, так как было холодно и дождливо. А вот шапочку-корону выбрала я, потом уж доработала маской и боа», — рассказывает Виолетта.

Маска возвышается над головой и прикрывает линию глаз. Она покрыта зеркальными квадратами и ромбами, напоминая по форме кокошник.

Джерело: Сегодня