  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Маску украинки признали одной из лучших на Венецианском карнавале

    Итальянская пресса в восторге от креативной идеи одесского декоратора
    Костюм, разработанный украинским дизайнером и флористом Виолеттой Велиевой, вошел в десятку лучших на Венецианском карнавале. Рейтинг составляла итальянская пресса, которая поставила работу нашей соотечественницы на седьмую строчку. Ранее эту маску можно было встретить в одном из шоу Одесского театра музкомедии «Мышеловка».
    • Сьогодні, 10:42
    • Розсилка
    Маска украинского дизайнера на Венецианском карнавале
    Маска украинского дизайнера на Венецианском карнавале

    Итальянская пресса в восторге от креативной идеи одесского декоратора

    Костюм, разработанный украинским дизайнером и флористом Виолеттой Велиевой, вошел в десятку лучших на Венецианском карнавале. Рейтинг составляла итальянская пресса, которая поставила работу нашей соотечественницы на седьмую строчку.

    Ранее эту маску можно было встретить в одном из шоу Одесского театра музкомедии «Мышеловка».

    «Сколько раз за день я сказала «спасибо» костюмеру театра, предложившей мне эту накидку, которую можно надевать поверх чего угодно, так как было холодно и дождливо. А вот шапочку-корону выбрала я, потом уж доработала маской и боа», — рассказывает Виолетта.

    Маска возвышается над головой и прикрывает линию глаз. Она покрыта зеркальными квадратами и ромбами, напоминая по форме кокошник.

    Читайте также: Венецианский карнавал 2018: опубликованы яркие фото.

    Джерело: Сегодня

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ