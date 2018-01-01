Замминистра юстиции Наталия Бернацкая снялась для календаря

Комментаторы предлагают политику приходить в таком костюме на заседание Кабмина

Первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая приняла участие в фотосессии для календаря на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины». Его героинями стали современные украинки, которые появляются в образах княгинь Киевской Руси, пишет «Главком». Об этом Бернацкая сообщила на своей странице в Facebook,



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Замминистра юстиции Наталия Бернацкая

Комментаторы предлагают политику приходить в таком костюме на заседание Кабмина

Первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая приняла участие в фотосессии для календаря на 2018 год «Величественная эпоха украинской женщины». Его героинями стали современные украинки, которые появляются в образах княгинь Киевской Руси, пишет «Главком».

Об этом Бернацкая сообщила на своей странице в Facebook, написав: «Гордимся нашей величественной историей!»

Инициатором создания календаря стала председательница Ассоциации животноводов Украины, совладелец AVA Group Ирина Пономарь, а стилистом и автором образов – дизайнер Екатерина Потлова. Фотограф проекта – Дарья Тищенко-Журавель.

В комментариях под снимком многие выразили мнение, что замминистра очень подходит княжий образ и предложили в таком виде прийти на заседание Кабинета министров.