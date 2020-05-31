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    Жизнь

    Дэвид Линч запустил шоу, где рассказывает о своих ежедневных занятиях

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    <p>В первом выпуске Дэвид Линч он смастерил раковину</p> <div></div> - Дэвид Линч запустил шоу, где рассказывает о своих ежедневных занятиях

    В первом выпуске Дэвид Линч он смастерил раковину

    Теперь режиссер планирует сделать для нее слив и отремонтировать старую вешалку

    Кажется, Дэвид Линч, как и многие на карантине, захотел привести в порядок свои домашние дела. О своих успехах режиссер решил рассказывать на YouTube в специальном шоу What Is David Working on Today? («Чем Дэвид занимается сегодня?»). Так, в первом выпуске Линч показал, что сам смастерил деревянную раковину, и теперь собирается сделать для нее слив.

    Также в видео режиссер посвятил немного времени старой вешалке, отметив, что планирует ее отремонтировать. Прощаясь, Линч пожелал своим зрителям хорошего дня и попросил рассказать ему, чем они сегодня занимались.

    Во время изоляции Дэвид Линч вернулся к записи своих прогнозов погоды, которые он снимал с 2005 по 2010 год. 11 мая он записал прогноз погоды для Лос-Анджелеса. Режиссер был краток, он сообщил, что в городе было около 17 градусов по Цельсию и облачно.

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    прогноз погоды YouTube новости
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