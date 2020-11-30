Девушка потратила $27 тысяч на татуировки по всему телу. Очередь дошла до интимных мест

И хоть кажется, свободного места больше не осталось, у девушки грандиозные планы

Первая наколка американки появилась, когда ей было всего 18 лет. Это был небольшой цветок гибискуса на груди. Но, как выражается сама девушка, "вскоре он разросся". Тогда она и не подозревала, что одна татуировка превратится в настоящую зависимость. Теперь Джулии 32 года, и она больше похожа на произведение искусства, чем на обычного человека.

Увлечение оказалось весьма затратным. Пока что на татуировки у девушки ушло 27 тысяч долларов. Поначалу Джулия с завидной быстротой забивала свободное место на теле, но чем меньше его становилось, тем медленнее шел процесс. Она долго решалась на то, чтобы все-таки сбрить волосы, «расчистив» рабочее пространство для новых рисунков на коже.

The residential carer, from California, hassplurged £19,530 so far, covering every inch ofher skin from the soles of her feet to the top ofher head.



Julia Nuno



Julia Nuno, a 32-year-old tattoo-obsessed woman has covered her body with tattoos. https://t.co/XnF1G0UVyl pic.twitter.com/xOu98A5C3S — The City Gossip (@TheCityGossip1) November 21, 2020

Я всегда говорила, что никогда не буду брить голову ради тату, ведь это просто безумие. Но, когда места для новых работ закончились, это было единственным очевидным решением. Когда вся моя кожа будет в наколках, я просто начну обводить уже существующие линии, придавая им яркости

Недавно девушка прошла очередной рубеж, нанеся татуировки прямо на гениталии. Процедура прошла в начале ноября у мастера из Техаса. Кстати, Нуно поделилась, что каждому новому автору позволяет самому выбирать композицию для нее.

Сейчас единственным незабитым участком тела Джулии остается лицо. Но, судя по увлеченности американки, это ненадолго. Цветочный орнамент, нанесенный на висках и скулах, скоро будет выглядеть не так одиноко, пишет Daily Star.

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