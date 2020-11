Девушка потратила $27 тысяч на татуировки по всему телу. Очередь дошла до интимных мест

Первая наколка американки появилась, когда ей было всего 18 лет. Это был небольшой цветок гибискуса на груди. Но, как выражается сама девушка, "вскоре он разросся". Тогда она и не подозревала, что одна татуировка превратится в настоящую зависимость. Теперь Джулии 32 года, и она больше похожа на произведение искусства, чем на обычного человека.

Увлечение оказалось весьма затратным. Пока что на татуировки у девушки ушло 27 тысяч долларов. Поначалу Джулия с завидной быстротой забивала свободное место на теле, но чем меньше его становилось, тем медленнее шел процесс. Она долго решалась на то, чтобы все-таки сбрить волосы, «расчистив» рабочее пространство для новых рисунков на коже.

The residential carer, from California, hassplurged £19,530 so far, covering every inch ofher skin from the soles of her feet to the top ofher head.



Julia Nuno



