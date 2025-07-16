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Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому
Фото: Facebook / Євген Клопотенко

Користувачі соцмереж захейтили ресторатора, адже він громадянин України і мав би розмовляти рідною мовою

Шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко похвалився у соцмережах, що вчора відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою. Проте нарвався на критику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Клопотенка.

«Сім років тому я повністю перейшов на українську. Це було 15 липня. А тепер це – День державності. Класний збіг. А може, знак», – пише ресторатор.

Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику фото 1

Деякі користувачі соцмереж захейтили ресторатора, адже він громадянин України і мав би розмовляти рідною мовою. «То може тобі зірку героя України дати? Це ж треба, який подвиг звершила людина», – обурена мережа.

«Яке досягнення! В Україні розмовляти українською! А навіщо взагалі розмовляти «болотяною» (російською, – «Главком»)?», – пишуть в коментарях під дописом.

Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику фото 2

«Боже, який подвиг. До того бідасько гавкав песячою мовою. Алилуя. Воно заговорило», – реагують деякі українці. На всі коментарі Клопотенко відповів стримано і подякував за увагу до себе.

Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику фото 3

Пояснив ресторатор цей допис тим, що в Україні величезний відсоток людей відмовляються говорити рідною мовою. – «І якщо я своїм прикладом зміню чиюсь думку, я буду тільки радий».

Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику фото 4

Нагадаємо, раніше український співак, лідер реггі-гурту «The Вйо», військовий, учасник «Культурного десанту» Мирослав Кувалдін заявив, що українцям має бути соромно за те, що вони не розмовляють рідною мовою. – «Людині має ставати соромно, вона має опускати очі, якщо не знає української мови. А якщо вже й говорити російською, то тихо і напівголосно».

А блогерка-мільйонниця з Хмельницького Олена Мандзюк спровокувала скандал фразою, що її діти можуть побити російськомовних дітей.

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Теги: соцмережі росія мова Євген Клопотенко

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