Клопотенко розповів, коли почав розмовляти українською і нарвався на критику

Євген Клопотенко перейшов на українську мову сім років тому

Користувачі соцмереж захейтили ресторатора, адже він громадянин України і мав би розмовляти рідною мовою

Шеф-кухар, ресторатор та блогер Євген Клопотенко похвалився у соцмережах, що вчора відзначив сьому річницю з моменту, як він почав розмовляти українською мовою. Проте нарвався на критику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Клопотенка.

«Сім років тому я повністю перейшов на українську. Це було 15 липня. А тепер це – День державності. Класний збіг. А може, знак», – пише ресторатор.

Деякі користувачі соцмереж захейтили ресторатора, адже він громадянин України і мав би розмовляти рідною мовою. «То може тобі зірку героя України дати? Це ж треба, який подвиг звершила людина», – обурена мережа.

«Яке досягнення! В Україні розмовляти українською! А навіщо взагалі розмовляти «болотяною» (російською, – «Главком»)?», – пишуть в коментарях під дописом.

«Боже, який подвиг. До того бідасько гавкав песячою мовою. Алилуя. Воно заговорило», – реагують деякі українці. На всі коментарі Клопотенко відповів стримано і подякував за увагу до себе.

Пояснив ресторатор цей допис тим, що в Україні величезний відсоток людей відмовляються говорити рідною мовою. – «І якщо я своїм прикладом зміню чиюсь думку, я буду тільки радий».

Нагадаємо, раніше український співак, лідер реггі-гурту «The Вйо», військовий, учасник «Культурного десанту» Мирослав Кувалдін заявив, що українцям має бути соромно за те, що вони не розмовляють рідною мовою. – «Людині має ставати соромно, вона має опускати очі, якщо не знає української мови. А якщо вже й говорити російською, то тихо і напівголосно».

А блогерка-мільйонниця з Хмельницького Олена Мандзюк спровокувала скандал фразою, що її діти можуть побити російськомовних дітей.