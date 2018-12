Девушке впервые вручили «Золотой мяч». Ее попросили станцевать тверк на церемонии



Ада Хегерберг

Ведущего тут же обвинили в сексизме и дискриминации женщин

3 декабря в Париже вручали «Золотого мяч» — главную футбольную награду в мировом футболе. Лучшим футболистом назвали Луку Модрича, полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии. Он пришел на смену Лионелю Месси и Криштиану Роналду, которые соревновались за премию с 2008 года и стал первым хорватом, получившим ее.

Также в этом году впервые «Золотой мяч» вручили футболистке. Ею стала 23-летняя Ада Хегерберг, нападающая сборной Норвегии и французского «Лиона». Во время вручения награды ведущий церемонии, диджей Мартин Сольвейг, спросил Аду, умеет ли она танцевать тверк и не хочет ли станцевать в честь победы. Естественно, девушку это смутило. Она отказалась и попыталась уйти со сцены.

Случившееся возмутило зрителей и спортсменов. Ведущего тут же обвинили в сексизме и дискриминации женщин.

После церемонии Мартин Сольвейг опубликовал видео в твиттере, в котором он извинился перед теми, кого обидело его высказывание. Также он добавил, что просил Хегерберг станцевать с ним под песню Синатры, а не показывать тверк.

Sincere apologies to the one I may have offended. My point was : I don’t invite women to twerk but dance on a Sinatra song. Watch the full sequence People who have followed me for 20 years know how respectful I am especially with women pic.twitter.com/pnZX8qvl4R — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 грудня 2018 р.

I explained to @AdaStolsmo the buzz and she told me she understood it was a joke. Nevertheless my apologies to anyone who may have been offended. Most importantly congratulations to Ada pic.twitter.com/DATdg0TfQk — Martin Solveig (@martinsolveig) 3 грудня 2018 р.

«Я объяснил все Аде, она сказала, что понимает, что это была шутка. Еще раз прошу прощения. Поздравляю Аду», — написал диджей.