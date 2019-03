Disney закрывает студию Fox 2000, которая выпустила «Жизнь Пи» и «Дьявол носит Prada»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Это первое решение кинокомпании после покупки активов 21st Century Fox за $71,3 миллиарда

Завершив сделку по покупке активов 21st Century Fox, корпорация Disney приняла решение закрыть подразделение Fox 2000, которое выпустило такие фильмы, как «Жизнь Пи», «Дьявол носит Prada» и «Скрытые фигуры». Об этом пишут Variety и The Hollywood Reporter.

Disney обязалась завершить все проекты киностудии, которые сейчас находятся в производстве: «Лигу жен» (League of Wives) с Риз Уизерспун, фильм Пола Гринграcса «Новости со всего света» (News of the World) с Томом Хэнксом и другие. Последним релизом Fox 2000 станет лента Джо Райта «Женщина в окне» с Гэри Олдманом и Эми Адамс, который выйдет в октябре.

Никто из сотрудников не получил уведомления об увольнении. Перейдет ли команда и глава студии Fox 2000 Элизабет Габлер в Disney, неизвестно. Variety отмечает, что Disney обещала сохранить ее пост в студии.

Disney купила активы 21st Century Fox за $71,3 миллиарда. В результате сделки компания получила киностудию 21st Century Fox, права на популярные франшизы, куда, в числе прочих, входят «Люди Икс», «Аватар», «Симпсоны», «Планета обезьян» и ряд других, долю в стриминговом сервисе Hulu, а также несколько спутниковых телеканалов Fox.

У Fox остались только новостной и спортивный каналы Fox News и Fox Sports, которые войдут в состав вновь организованной Fox Corporation, принадлежащей миллиардеру Руперту Мердоку и его сыновьям.