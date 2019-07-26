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    Жизнь

    Для первой леди дно пляжа в Одессе проверяли водолазы

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    Владимир Зеленский - Для первой леди дно пляжа в Одессе проверяли водолазы
    Владимир Зеленский

    На официальном сайте президента пока нет информации о визите Зеленского в Одессу, но туда еще вчера прилетела охрана главы государства и его жена

    Сегодня в Одессу должен прилететь президент Владимир Зеленский. А первая леди Елена Зеленская уже вчера была в этом городе.

    Как сообщает «Думская.нет», 25 июля она отдыхала на пляже «Табу».

    Для простых смертных левое крыло пляжа было недоступно, а охрана состояла из представителей полиции и спецслужб, пишет издание.

    Ради безопасности супруги президента дно на пляже проверяли водолазы. Простые отдыхающие отделались легким испугом.

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    Владимир Зеленский первая леди Елена Зеленская
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