Для первой леди дно пляжа в Одессе проверяли водолазы



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Владимир Зеленский

На официальном сайте президента пока нет информации о визите Зеленского в Одессу, но туда еще вчера прилетела охрана главы государства и его жена

Сегодня в Одессу должен прилететь президент Владимир Зеленский. А первая леди Елена Зеленская уже вчера была в этом городе.

Как сообщает «Думская.нет», 25 июля она отдыхала на пляже «Табу».

Для простых смертных левое крыло пляжа было недоступно, а охрана состояла из представителей полиции и спецслужб, пишет издание.

Ради безопасности супруги президента дно на пляже проверяли водолазы. Простые отдыхающие отделались легким испугом.