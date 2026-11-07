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Маркус розповів про батьківство та дружину-детективку НАБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Валерій Маркус зізнався, що поки не сформулював для себе чітких принципів виховання сина
фото: скріншот із відео

Військовий зізнався, що намагається більше часу проводити із сином, адже сам ріс без батька

Колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус розповів, що одна з головних причин, яка спонукає його продовжувати працювати, – майбутнє сина. Він не хоче, щоб дитині довелося воювати. Як інформує «Главком», про це військовий сказав у інтерв’ю на YouTube-каналі «Характер». За його словами, виховувати сина непросто, однак основне навантаження в цьому питанні припадає на дружину.

«Складно – це дружині. Порівняно з нею мені взагалі не складно», – сказав Маркус.

Він також розповів, що намагається знаходити час для родини. Каже, не хотів би опинитися серед батьків, які через роботу чи інші обставини не помічають, як ростуть їхні діти. Для нього це особливо важливо, адже сам він зростав без тата.

«Я сам ріс без батька. Я чудово розумію, як це. Я пам’ятаю, якими очима я дивився на свого батька, коли він був поряд. Тому я хотів би, щоб мій син мав те, чого не мав я», – пояснив військовий.

Водночас Валерій Маркус зізнався, що поки не сформулював для себе чітких принципів виховання сина. Каже, ще багато про це думає.

Під час розмови він також згадав про дружину, відповідаючи на запитання, чи стежить за резонансними корупційними розслідуваннями. Маркус зазначив, що ця тема йому близька, оскільки його дружина працювала детективкою НАБУ.

«У мене дружина детективкою була, так що воно якось повз мене завжди проходить. Не повз у сенсі цього, а в сенсі, що біля мене, в контексті», – сказав він.

Нагадаємо, торік колишній головний сержант 47 ОМБр «Маґура» Валерій Маркус зіграв весілля. Військовий одружився ще у 2023 році, однак подружжя влаштувало святкування лише через кілька років. «Під час відпустки взяв участь у своєму весіллі. Після трьох років шлюбу. Сподобалось», – йшлося у дописі.

Маркус ретельно приховує інформацію про свою дружину та не показує її обличчя. 14 липня 2026 року у подружжя народився син. Сталося це у день народження самого Валерія Маркуса, цього дня йому виповнилося 33 роки. 

Зазначимо, Валерій Маркус перебував у війську ще з часів АТО. На початку повномасштабного вторгнення він повернувся до ЗСУ у складі 30 бригади. Згодом, наприкінці квітня 2022 року, Маркус обійняв посаду головного сержанта 47 окремого батальйону, який згодом став 47 бригадою «Маґура».

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Теги: НАБУ військові сім'я

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