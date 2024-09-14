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Усик стане міністром спорту? Боксер зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик стане міністром спорту? Боксер зробив заяву
Усик хоче працювати з дітьми
фото: скріншот з відео

«Я б хотів працювати з дітьми не лише в спорті, а й в психології», – Усик

Український чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що у майбутньому планує стати міністром спорту. Про це він сказав в інтерв'ю Kanał Sportowy.

Усик наголосив, що хотів би працювати із дітьми не лише в спортивній сфері, а й психології.

«Я б хотів працювати з дітьми не лише в спорті, а й в психології, в підтримці здорового способу життя, думати своєю головою, а не слухати, що хто каже. Я б із задоволенням став міністром спорту і я стану ним», – сказав боксер.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик анонсував початок підготовки до другого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі. Українець виклав відео в Instagram, на якому видно, як він проходить фізіологічний тест.

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Теги: бокс Олександр Усик спорт Україна

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