Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2024» (фото)

Торік Аліна Пономаренко здобула перемогу на конкурсі «Міс Одеса»-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023

Переможницею «Міс Всесвіт Україна»-2024 стала Аліна Пономаренко. Тепер 20-річна модель представить Україну на «Міс Всесвіт»-2024.

Як і торік, партнери з Miss Universe (США) підтримали рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід. Відбір тривав кілька місяців, серед великої кількості претенденток були одружені/розлучені жінки, матері з дітьми.

Переможниця «Міс Всесвіт Україна»-2024 фото: Аліна Пономаренко, Instagram

Аліна Пономаренко закінчила Національний університет «Одеська юридична академія» за спеціальністю «Міжнародна юстиція та право».

Аліна багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано. фото: Аліна Пономаренко, Instagram

Дівчина має великий досвід роботи моделлю. Торік вона здобула перемогу на конкурсі «Міс Одеса»-2023 та увійшла до ТОП-10 міжнародного конкурсу Miss Supertalent-2023, що відбувся в Південній Кореї.

Дівчина веде блог та знімає ролики фото: Аліна Пономаренко, Instagram

Також Аліна займається благодійністю. Вона створила соціальну ініціативу «Дерево любові», яка спрямована на підтримку бабусь і дідусів міста Одеси, які потребують допомоги. Пономаренко та її однодумці організовують забезпечення літніх людей медикаментами, продуктами харчування та речами першої необхідності, спілкуються з ними та допомагають у повсякденних справах.

Дівчина веде блог та знімає ролики, надихаючи молодь теж долучатися до допомоги.

Окрім цієї ініціативи, Аліна Пономаренко бере участь у зборах коштів для закупівлі необхідних речей для військових та є донором крові.

«Після повномасштабного вторгнення потреба у донорській крові тільки зросла. Моя група крові рідкісна і тому я ділюся нею та розповідаю про важливість такого добровільного донорства у своєму блозі», – зазначила дівчина.

Дівчина має великий досвід роботи моделлю фото: Аліна Пономаренко, Instagram

Дівчина також допомагає притулкам для тварин.

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ереможниця «Міс Всесвіт Україна»-2024 активно займається спортом, зокрема художньою гімнастикою та йогою. Аліна багато читає, любить писати вірші та грати на фортепіано.

«Нашій країні наразі не до свят, але нам потрібно використовувати усі можливі засоби, щоб привернути увагу до подій, які відбуваються в Україні. Наша місія на міжнародній арені – розповісти історію нашої країни та боротися за правду і мир, закликаючи світову спільноту почути голос нашого народу та закликати зупинити Росію та її жорстоку загарбницьку війну. Цього року, як і завжди, ми готуємо дуже потужну презентацію України на міжнародному конкурсі», – наголосила президентка конкурсу «Міс Всесвіт Україна» Анна Філімонова.

Нагадаємо, Мілена Мельничук, яка представляла Україну на «Міс Європа», заявила, що росіянка купила перше місце на конкурсі. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Раніше повідомлялося, що Росія не братиме участі у міжнародному конкурсі «Міс Світу». Причиною стала неприпустима поведінка росіянки на «Міс Європа». Про це повідомляє голова організаційного комітету «Міс Україна» Вероніка Щіпцова.

До слова, у російському Хабаровську пройшов конкурс краси «Королева Далекого Сходу», де визначили переможницю – Олену Наговіціну. Проте росіяни зовсім не оцінили такий вибір жюрі, ба більше, вони почали цькувати та висміювати переможницю.

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