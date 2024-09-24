Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт

У законопроєкті пропонується створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців

У Верховній Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Пропонується створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку. Про це стало відомо із картки законопроєкту.

«Єдиний державний реєстр військовослужбовців (далі – Реєстр військовослужбовців) – інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту, знеособлення, та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту», – зазначається у законопроєкті.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;

присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

У Реєстрі міститимуться такі дані:

прізвище; власне ім’я (усі власні імена); по батькові (за наявності); стать; дата народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності); статус військовослужбовця (на обліку, знятий з обліку); унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає.