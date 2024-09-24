Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
У законопроєкті пропонується створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців
У Верховній Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Пропонується створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку. Про це стало відомо із картки законопроєкту.
«Єдиний державний реєстр військовослужбовців (далі – Реєстр військовослужбовців) – інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту, знеособлення, та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту», – зазначається у законопроєкті.
Метою створення Реєстру військовослужбовців є:
- створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;
- присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.
У Реєстрі міститимуться такі дані:
- прізвище;
- власне ім’я (усі власні імена);
- по батькові (за наявності);
- стать;
- дата народження;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- статус військовослужбовця (на обліку, знятий з обліку);
- унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця.
Нагадаємо, що найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає.
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