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Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Військовий облік по-новому? У Раді з'явився законопроєкт
фото з відкритих джерел

У законопроєкті пропонується створити Єдиний державний реєстр військовослужбовців

У Верховній Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Пропонується створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців та удосконалення порядку ведення військового обліку. Про це стало відомо із картки законопроєкту.

«Єдиний державний реєстр військовослужбовців (далі – Реєстр військовослужбовців) – інформаційно-комунікаційна система, призначена для забезпечення збирання, зберігання, накопичення, актуалізації, обліку, обробки, захисту, знеособлення, та гарантування унікальності записів даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту», – зазначається у законопроєкті.

Метою створення Реєстру військовослужбовців є:

  • створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та військовослужбовців Державної служби спеціального транспорту;
  • присвоєння єдиного унікального електронного ідентифікатора для однозначної ідентифікації військовослужбовця та використання в єдиній інформаційній системі, а також для надання публічних (електронних публічних) послуг, в тому числі адміністративних та соціальних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей.

У Реєстрі міститимуться такі дані:

  1. прізвище;
  2. власне ім’я (усі власні імена);
  3. по батькові (за наявності);
  4. стать;
  5. дата народження;
  6. реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  7. унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  8. статус військовослужбовця (на обліку, знятий з обліку);
  9. унікальний електронний ідентифікатор військовослужбовця.

Нагадаємо, що найближчим часом в Україні не планується проводити демобілізацію військових, які служать від початку повномасштабного вторгнення. Жодних законодавчих ініціатив щодо цього досі немає.

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Теги: Верховна Рада ЗСУ закон військові Україна законопроєкт

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