Мэрайя Кэри с дочерью и сыном спела рождественскую песню



Мэрайя Кэри

В 1994 году вышел первый рождественский альбом певицы, песни из которого даже двадцать лет спустя звучат в декабре из каждого уголка

Вчера Мэрайя Кэри решила вспомнить самый популярный трек с того альбома All I Want for Christmas Is You и спела его вместе с дочкой Монро Кэннон и сыном Морокканом Скоттом Кэнноном.

Праздничного настроения добавляли наряды детей. Близнецы были в красных колпачках. Трогательным видеороликом певица поделилась на своей странице в Instagram.





Конечно же, поклонники талантливой певицы оценили вокальные данные малышей и поставили более 700 тысяч лайков оставили почти 9 тысяч комментариев.

Джерело: Hello!