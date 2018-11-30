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    Шоу-биз

    Мэрайя Кэри с дочерью и сыном спела рождественскую песню

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    Мэрайя Кэри - Мэрайя Кэри с дочерью и сыном спела рождественскую песню
    Мэрайя Кэри

    В 1994 году вышел первый рождественский альбом певицы, песни из которого даже двадцать лет спустя звучат в декабре из каждого уголка

    Вчера Мэрайя Кэри решила вспомнить самый популярный трек с того альбома All I Want for Christmas Is You и спела его вместе с дочкой Монро Кэннон и сыном Морокканом Скоттом Кэнноном.

    Праздничного настроения добавляли наряды детей. Близнецы были в красных колпачках. Трогательным видеороликом певица поделилась на своей странице в Instagram. 


    Конечно же, поклонники талантливой певицы оценили вокальные данные малышей и поставили более 700 тысяч лайков оставили почти 9 тысяч комментариев.

    Джерело: Hello!

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