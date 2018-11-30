Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

Свою личную жизнь Рианна тщательно скрывает

Уже почти год популярная певица Рири встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, а пару видели вместе всего несколько раз.

Даже ходили слухи, будто они расстались, но позже их заметили, когда они вместе отдыхали. И вот на днях РиРи попалась папарацци, идя на свидание с Хассаном. Правда сам миллиардер в кадр не попал.

Джерело: graziamagazine.ru