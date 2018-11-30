Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером
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Розсилка
Рианна
Свою личную жизнь Рианна тщательно скрывает
Уже почти год популярная певица Рири встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, а пару видели вместе всего несколько раз.
Даже ходили слухи, будто они расстались, но позже их заметили, когда они вместе отдыхали. И вот на днях РиРи попалась папарацци, идя на свидание с Хассаном. Правда сам миллиардер в кадр не попал.
Известно, что перед тем, как отправиться на романтический ужин, они вместе посетили мероприятие, организованное партнерами Хассана. Затем по отдельности отправились в один из ресторанов в Санта-Монике.
Legion Media
Инсайдеры сообщили, что певица и ее возлюбленный ужинали в приватном помещении ресторана и провели там не менее трех часов
Джерело: graziamagazine.ru