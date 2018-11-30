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    Шоу-биз

    Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером

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    Рианна - Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером
    Рианна

    Свою личную жизнь Рианна тщательно скрывает

    Уже почти год популярная певица Рири встречается с арабским миллиардером Хассаном Джамилем, а пару видели вместе всего несколько раз.

    Даже ходили слухи, будто они расстались, но позже их заметили, когда они вместе отдыхали. И вот на днях РиРи попалась папарацци, идя на свидание с Хассаном. Правда сам миллиардер в кадр не попал.

    Известно, что перед тем, как отправиться на романтический ужин, они вместе посетили мероприятие, организованное партнерами Хассана. Затем по отдельности отправились в один из ресторанов в Санта-Монике.

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    Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером
    Рианна впервые за долгое время была замечена на свидании с арабским миллиардером
    Legion Media

    Инсайдеры сообщили, что певица и ее возлюбленный ужинали в приватном помещении ресторана и провели там не менее трех часов

    Джерело: graziamagazine.ru

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