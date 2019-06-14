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    Жизнь

    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

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    Дональд Трамп и Елизавета ІІ - Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп и Елизавета ІІ

    Президента США засмеяли из-за ошибки в титуле старшего сына Елизаветы II

    Дональд Трамп снова насмешил пользователей соцсети, допустив досадный промах в названии титула принца Чарльза.

    Лидер США опубликовал твит, где подвел итоги своих встреч с политиками из других стран.

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    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»
    Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

     «Я встречаюсь и общаюсь с иностранными правительствами каждый день. Я только что встретился с королевой Английской, принцем китов, премьером Великобритании, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо всем!» - написал он, допустив орфографическую ошибку в написании титула принца Уэльского.

    Вместо «prince of Wales» (принц Уэльский) Трамп использовал схожее по звучанию существительное во множественном числе «whales» (киты).

     

    Дональд Трамп
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