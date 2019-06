Дональд Трамп назвал Чарльза «принцем китов»

Президента США засмеяли из-за ошибки в титуле старшего сына Елизаветы II

Дональд Трамп снова насмешил пользователей соцсети, допустив досадный промах в названии титула принца Чарльза.

Лидер США опубликовал твит, где подвел итоги своих встреч с политиками из других стран.

«Я встречаюсь и общаюсь с иностранными правительствами каждый день. Я только что встретился с королевой Английской, принцем китов, премьером Великобритании, премьером Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо всем!» - написал он, допустив орфографическую ошибку в написании титула принца Уэльского.

"The Prince of Whales". Very funny, Donald Trump. Did you do that on porpoise? pic.twitter.com/EbivrOLVLV