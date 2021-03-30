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    Российская певица засудила Пенсионный фонд за мизерную пенсию

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    Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская - Российская певица засудила Пенсионный фонд за мизерную пенсию
    Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская

    В результате суд встал на сторону Понаровской

    Советская и российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская засудила Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

    По его информации, 68-летняя заслуженная артистка публично возмущалась размером выплат и требовала выполнить перерасчет — в ее рабочий стаж якобы не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.

    В результате суд встал на сторону Понаровской — певице увеличат стаж и доплатят 240 тысяч рублей.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости российская певица самые сексуальные певица шоу-бизнес Пенсионный фонд
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