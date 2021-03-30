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    Молоденькая жена Виктора Павлика засветила округлившийся животик (фото)

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    Молоденькая жена Виктора Павлика засветила округлившийся животик (фото)

    Подписчики отметили, что девушке к лицу беременность

    Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова максимально наслаждается периодом беременности.

    Так, концертная директор артиста устроила эффектную фотосессию, чтобы запечатлеть свое интересное положение.

    Для съемок избранница звезды выбрала романтическое белое платье со шлейфом и аксессуары. Также девушка сделала легкий макияж. Екатерина нежно обнимала заметно подросший животик.

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    Молоденькая жена Виктора Павлика засветила округлившийся животик (фото)
    Молоденькая жена Виктора Павлика засветила округлившийся животик (фото)

    «Мишутка счастливый мальчик, ведь у него счастливая мама! И это благодаря людям, которые меня окружают», — написала будущая мама.

    Реакции фолловеров не пришлось долго ждать. Пользователи взорвались комментариями, отметив, что Кате очень идет беременность.

    Ранее «Скотч» сообщал, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта дал в суде показания против своего отца.

    О реакции актера таблоиду New York Post рассказал источник, близкий к Питту.

    «Брэд убит горем из-за того, что Анджелина решила идти этим путем. После их развода у пары осталось много негативных эмоций. Он взял ответственность за свои действия, признал свои прошлые ошибки, перестал пить», — поведал собеседник газеты.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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