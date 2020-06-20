Джамала родила сына



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Певица Джамала с семьей instagram.com/jamalajaaa/

Артистка призналась, что безумно счастлива

Звезда украинского шоу-бизнеса Джамала во второй раз стала мамой. На ее страничке в Instagram появились трогательные кадры, на которых она со своей семьей. На снимках она с мужем и старшим сыном.

«Салям алейкум! Добро пожаловать в наш бэнд! Это мой второй принц — Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился пунктуальным малышом. По статистике входит в 4%, поскольку родился в прогнозируемую дату, именно в свое время».

Отметим, что супругом Джамалы является Бекир Сулейманов. Он – крымский татарин. Замуж за него она вышла три года назад. Торжество прошло в одном из исламских культурных центров Киева. Сам Бекир, кстати, родом из Симферополя.