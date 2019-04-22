«Рэп-пастырь» Канье Уэст провел пасхальную службу на Coachella



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Фото: instagram

Рэпер представил новую песню из нового альбома Yandhi

21 апреля, в день католической Пасхи Канье Уэст провел пасхальную службу на фестивале Coachella в Калифорнии. Он исполнил новую песню Water, которая должна войти в его новый альбом Yandhi.

Служба прошла на искусственном холме, который за неделю до выступления насыпали на территории Coachella. Ранее рэпер заявлял, что будет выступать на Coachella только если для него построят «гигантский купол» посреди фестивальной площадки. Организаторы отказались, поэтому выступление артиста было под вопросом.