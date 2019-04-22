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    Шоу-биз

    «Рэп-пастырь» Канье Уэст провел пасхальную службу на Coachella

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    Фото: instagram - «Рэп-пастырь» Канье Уэст провел пасхальную службу на Coachella
    Фото: instagram

    Рэпер представил новую песню из нового альбома Yandhi

    21 апреля, в день католической Пасхи Канье Уэст провел пасхальную службу на фестивале Coachella в Калифорнии. Он исполнил новую песню Water, которая должна войти в его новый альбом Yandhi.

    Служба прошла на искусственном холме, который за неделю до выступления насыпали на территории Coachella. Ранее рэпер заявлял, что будет выступать на Coachella только если для него построят «гигантский купол» посреди фестивальной площадки. Организаторы отказались, поэтому выступление артиста было под вопросом.

    знаменитости шоу-бизнес Канье Уэст
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