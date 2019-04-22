Обзор второй серии «Игры престолов»



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В новом эпизоде телесаги разгорелся роман между Арьей Старк и Джендри

Долгожданная новая серия началась с попыток Джейме не быть убитым, протягивая Северу руку помощи. У половины героев есть повод желать ему смерти, а отсутствие явных извинений и новость о планах его сестры (послать 20 тысяч воинов, чтобы уничтожить выживших после схватки с Королем Ночи) усложняют ситуацию. «Чего не сделаешь ради любви»: кажется, со дня, когда мы впервые услышали эту фразу от Джейме, прошла целая вечность. И нам красиво напомнили, как изменились Бран и его несостоявшийся убийца за 8 сезонов, сегодня отдав эту реплику младшему из Старков. Если бы судьба Джейме зависела только от Дейенерис, нас бы ждала первая значимая смерть в серии, но за Цареубийцу вступилась Бриенна, к которой прислушалась Санса, а Джону вообще было не до этой драмы – он слишком погружен в проблему своего происхождения и ожидание битвы.

Помиловав Джейме, Дени срывается на Тирионе, слепо верившем в благие намерения своей сестры. Тирион старого образца от такой критики сбежал бы в бордель, прихватив пару бутылок вина, но теперь сам признает, что его тоже коснулись «издержки самосовершенствования» за восемь сезонов.

Дейенерис решает поговорить с Сансой, наладить связь и объяснить, как сильно она любит Джона. Героини наконец находят общий язык, но на щекотливом вопросе Сансы о дальнейшей судьбе Севера их беседу прерывает новость о прибытии Теона. Грейджой заявляет, что готов сражаться за них, а Санса встречает его крепким объятием, добавляя эту сцену в копилку самых трогательных моментов серии.

Роман Арьи и Джендри наконец разогнался, причем сразу до космических скоростей и эротической сцены первого секса Арьи. К тому же, теперь она знает, что Джендри – бастард Роберта Баратеона и за всю жизнь у него было три женщины, что менее важно, но более интересно влюбленной девушке. К слову, оружие, которое Джендри сделал для своей леди, выглядит неплохо и явно повышает шансы Арьи выжить в битве.

И снова о слезах умиления: Тормунд все еще в восторге от Бриенны, а Джейме посвящает ее в рыцари, заставляя плакать и первую женщину-рыцаря в Вестеросе, и всех, у кого есть сердце. И если этого мало, то в дополнение у Подрика обнаруживается прекрасный голос, и он исполняет «Песню о Дженни», в которой рассказана трагическая история любви девушки из Речных земель и Дункана Таргариена, пожертвовавшего всем ради любимой. Лица героев, показанные на ее фоне, просто обязаны что-то значить: мы видим, как Санса и Теон ужинают, Арья и Джендри наслаждаются компанией друг друга, а Серый червь и Миссандея, страдающие от выраженного северного расизма, в последний раз целуются перед битвой.

Тем временем, у героев появляется план для встречи Короля Ночи: так как открытый бой с ходоками - безумие, Брана решают использовать в качестве приманки. Его оставят вместе с Теоном, пока не появится Король Ночи, а неподалеку будут ждать все остальные, включая драконов. Чуть раньше из разговора Брана с Джейме мы узнаем, что даже Трехглазый ворон не уверен в хорошем исходе сражения, поэтому самое время зацепиться за любую надежду.

Приятным сюрпризом серии становится появление Призрака - лютоволка Джона Сноу, которого зрители ждали давно и трепетно. И наконец, один из главных моментов: Джон рассказывает Дейенерис, что он на самом деле Таргариен. Дени проходит через все стадии принятия, стоя рядом с возлюбленным (и племянником) у статуи Лианны Старк, и понимает, что в таком случае у Джона есть право на Железный Трон. Напряженную семейную сцену прерывает сигнал о том, что враг у ворот. Эпичный трейлер к следующей серии и фраза «Король Ночи близко» почти заставляют пожалеть, что все так торопили развитие событий и удивлялись отсутствию кровавых смертей в «Игре престолов»: кажется, скоро нам компенсируют два спокойных эпизода подряд.

Джерело: Super