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    Шоу-биз

    Обзор второй серии «Игры престолов»

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    instagram / gameofthrones - Обзор второй серии «Игры престолов»
    instagram / gameofthrones

    В новом эпизоде телесаги разгорелся роман между Арьей Старк и Джендри

    Долгожданная новая серия началась с попыток Джейме не быть убитым, протягивая Северу руку помощи. У половины героев есть повод желать ему смерти, а отсутствие явных извинений и новость о планах его сестры (послать 20 тысяч воинов, чтобы уничтожить выживших после схватки с Королем Ночи) усложняют ситуацию. «Чего не сделаешь ради любви»: кажется, со дня, когда мы впервые услышали эту фразу от Джейме, прошла целая вечность. И нам красиво напомнили, как изменились Бран и его несостоявшийся убийца за 8 сезонов, сегодня отдав эту реплику младшему из Старков. Если бы судьба Джейме зависела только от Дейенерис, нас бы ждала первая значимая смерть в серии, но за Цареубийцу вступилась Бриенна, к которой прислушалась Санса, а Джону вообще было не до этой драмы – он слишком погружен в проблему своего происхождения и ожидание битвы.

    Помиловав Джейме, Дени срывается на Тирионе, слепо верившем в благие намерения своей сестры. Тирион старого образца от такой критики сбежал бы в бордель, прихватив пару бутылок вина, но теперь сам признает, что его тоже коснулись «издержки самосовершенствования» за восемь сезонов.

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    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»
    Обзор второй серии «Игры престолов»

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    Дейенерис решает поговорить с Сансой, наладить связь и объяснить, как сильно она любит Джона. Героини наконец находят общий язык, но на щекотливом вопросе Сансы о дальнейшей судьбе Севера их беседу прерывает новость о прибытии Теона. Грейджой заявляет, что готов сражаться за них, а Санса встречает его крепким объятием, добавляя эту сцену в копилку самых трогательных моментов серии.

    Роман Арьи и Джендри наконец разогнался, причем сразу до космических скоростей и эротической сцены первого секса Арьи. К тому же, теперь она знает, что Джендри – бастард Роберта Баратеона и за всю жизнь у него было три женщины, что менее важно, но более интересно влюбленной девушке. К слову, оружие, которое Джендри сделал для своей леди, выглядит неплохо и явно повышает шансы Арьи выжить в битве.

    И снова о слезах умиления: Тормунд все еще в восторге от Бриенны, а Джейме посвящает ее в рыцари, заставляя плакать и первую женщину-рыцаря в Вестеросе, и всех, у кого есть сердце. И если этого мало, то в дополнение у Подрика обнаруживается прекрасный голос, и он исполняет «Песню о Дженни», в которой рассказана трагическая история любви девушки из Речных земель и Дункана Таргариена, пожертвовавшего всем ради любимой. Лица героев, показанные на ее фоне, просто обязаны что-то значить: мы видим, как Санса и Теон ужинают, Арья и Джендри наслаждаются компанией друг друга, а Серый червь и Миссандея, страдающие от выраженного северного расизма, в последний раз целуются перед битвой.

    Тем временем, у героев появляется план для встречи Короля Ночи: так как открытый бой с ходоками - безумие, Брана решают использовать в качестве приманки. Его оставят вместе с Теоном, пока не появится Король Ночи, а неподалеку будут ждать все остальные, включая драконов. Чуть раньше из разговора Брана с Джейме мы узнаем, что даже Трехглазый ворон не уверен в хорошем исходе сражения, поэтому самое время зацепиться за любую надежду.

    Приятным сюрпризом серии становится появление Призрака - лютоволка Джона Сноу, которого зрители ждали давно и трепетно. И наконец, один из главных моментов: Джон рассказывает Дейенерис, что он на самом деле Таргариен. Дени проходит через все стадии принятия, стоя рядом с возлюбленным (и племянником) у статуи Лианны Старк, и понимает, что в таком случае у Джона есть право на Железный Трон. Напряженную семейную сцену прерывает сигнал о том, что враг у ворот. Эпичный трейлер к следующей серии и фраза «Король Ночи близко» почти заставляют пожалеть, что все так торопили развитие событий и удивлялись отсутствию кровавых смертей в «Игре престолов»: кажется, скоро нам компенсируют два спокойных эпизода подряд.

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    Джерело: Super

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