Рианна снялась для австралийского Vogue



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instagram / badgalriri

Известная американская певица порадовала поклонников новыми фото

31-летняя Рианна появилас на страницах Vogue, на этот раз австралийского. В сети уже появились кадры из этой съемки - Рианна украсила обложку издания.

На снимках знаменитость позирует в белье собственного бренда Savage X Fenty, а также в различных модных комплектах. Автором фотосессии стал Джош Олинс, а стилизовала съемку Кристин Кентенера. Кадры, как и обычно, получились горячими: фото с полуобнаженной Рианной вызвали у ее поклонников восторг.

Пару дней назад певица уже попадала в поле зрения СМИ - из-за своего романа с 30-летним саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Инсайдеры сообщили, что дело идет к свадьбе!

«Рианна по уши влюблена в Хассана и считает, что он - ее принц. Они вместе уже два года и очень счастливы. Предложи он ей завтра руку и сердце, она без раздумий ответит "да". Она с ума по нему сходит», - поделился с журналистами анонимный источник.

Официальных комментариев пока нет, и вряд ли они появятся: и Рианна, и ее бойфренд ведут закрытый образ жизни и свои отношения стараются не афишировать.