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    Шоу-биз

    Рианна снялась для австралийского Vogue

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    instagram / badgalriri - Рианна снялась для австралийского Vogue
    instagram / badgalriri

    Известная американская певица порадовала поклонников новыми фото

    31-летняя Рианна появилас на страницах Vogue, на этот раз австралийского. В сети уже появились кадры из этой съемки - Рианна украсила обложку издания.

    На снимках знаменитость позирует в белье собственного бренда Savage X Fenty, а также в различных модных комплектах. Автором фотосессии стал Джош Олинс, а стилизовала съемку Кристин Кентенера. Кадры, как и обычно, получились горячими: фото с полуобнаженной Рианной вызвали у ее поклонников восторг.

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    Рианна снялась для австралийского Vogue
    Рианна снялась для австралийского Vogue
    Рианна снялась для австралийского Vogue
    Рианна снялась для австралийского Vogue
    Рианна снялась для австралийского Vogue
    Рианна снялась для австралийского Vogue
    instagram / badgalriri

    Пару дней назад певица уже попадала в поле зрения СМИ - из-за своего романа с 30-летним саудовским миллиардером Хассаном Джамилем. Инсайдеры сообщили, что дело идет к свадьбе!

    «Рианна по уши влюблена в Хассана и считает, что он - ее принц. Они вместе уже два года и очень счастливы. Предложи он ей завтра руку и сердце, она без раздумий ответит "да". Она с ума по нему сходит», - поделился с журналистами анонимный источник.

    Официальных комментариев пока нет, и вряд ли они появятся: и Рианна, и ее бойфренд ведут закрытый образ жизни и свои отношения стараются не афишировать.

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    знаменитости мода и красота певица
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