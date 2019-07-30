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    Жизнь

    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены

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    Джейсон Момоа - Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа

    Криминальная драма «Милая девочка» выйдет на Netflix

    Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов») сыграет главную роль в криминальной драме «Милая девочка» (Sweet girl). Актёру досталась роль мужчины, который поклялся отомстить виновным в смерти его жены. Кроме того, ему придётся защищать единственного оставшегося близкого человека — свою дочь.

    Режиссёром картины станет дебютант Брайан Мендоса. Ранее он в качестве продюсера сотрудничал с Момоа над фильмом «Дикий» и сериалом «Граница». Над сценарием работали Грегг Харвитц, Филип Эйснер и Уилл Стейплз. Фильм выйдет на Netflix. Когда начнутся съёмки, неизвестно.

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    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены
    Джейсон Момоа отомстит за убийство жены

    Недавно Момоа завершил работу над «Дюной» Дени Вильнёва, где сыграл оружейного мастера дома Атрейдес Дункана Айдахо.

    Сиквел «Аквамена» выйдет на экраны 16 декабря 2022 года. 

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