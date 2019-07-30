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    Фото

    Внучка Ротару заворожила чувственным летним фотосетом

    • Розсилка
    Внучка Ротару заворожила чувственным летним фотосетом
    dpchas.com.ua

    Внучка легендарной Софии Ротару и ее тезка, Соня Евдокименко наслаждается каникулами в Европе вместе со своим бойфрендом Марко Дюменилом

    Девушка регулярно публикует красочные фото из живописных уголков Италии и Франции, а также показывает, как активно проводит время на отдыхе. 18-летняя красотка также работает моделью и часто публикует снимки со своих фотосессий.

    Так, София решила поделиться на instagram–страничке свежей порцией чувственных летних кадров в широкополой плетеной шляпе на поле среди колосков.

    На Соне – белый топ из натуральной ткани с тонкими бретельками и длинная белоснежная юбка.

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    Максимально естественный макияж с эффектом его отсутствия и сияющая буквально изнутри кожа делают очаровательную девушку еще более привлекательной, естественной и чувственной.

    Под снимком скопилось немало комментариев с комплиментами. На фото отреагировала и знаменитая бабушка юной модели, которая решила ограничиться красноречивыми смайлами.

    Подписчики Сони не смогли отвести глаз от девушки и даже попросили ее опубликовать больше фото свежего фотосета.

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    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve
    instagram.com/iamsofiaeve


    В сториз юная красавица показала еще парочку кадров, сделанных на лоне природі. Так, она позировала вместе с возлюбленным, а также красовалась перед объективом фотографа в брюках и пиджаке на голове тело. Кроме того, Соня кокетливо прикрыла шляпкой бюст, интригующе приспустив бретели топа, а также засветила длинные стройные ножки.

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