Внучка Ротару заворожила чувственным летним фотосетом
Внучка легендарной Софии Ротару и ее тезка, Соня Евдокименко наслаждается каникулами в Европе вместе со своим бойфрендом Марко Дюменилом
Девушка регулярно публикует красочные фото из живописных уголков Италии и Франции, а также показывает, как активно проводит время на отдыхе. 18-летняя красотка также работает моделью и часто публикует снимки со своих фотосессий.
Так, София решила поделиться на instagram–страничке свежей порцией чувственных летних кадров в широкополой плетеной шляпе на поле среди колосков.
На Соне – белый топ из натуральной ткани с тонкими бретельками и длинная белоснежная юбка.
Максимально естественный макияж с эффектом его отсутствия и сияющая буквально изнутри кожа делают очаровательную девушку еще более привлекательной, естественной и чувственной.
Под снимком скопилось немало комментариев с комплиментами. На фото отреагировала и знаменитая бабушка юной модели, которая решила ограничиться красноречивыми смайлами.
Подписчики Сони не смогли отвести глаз от девушки и даже попросили ее опубликовать больше фото свежего фотосета.
В сториз юная красавица показала еще парочку кадров, сделанных на лоне природі. Так, она позировала вместе с возлюбленным, а также красовалась перед объективом фотографа в брюках и пиджаке на голове тело. Кроме того, Соня кокетливо прикрыла шляпкой бюст, интригующе приспустив бретели топа, а также засветила длинные стройные ножки.