Звезды футбольного клуба «Барселона» отдыхают с женами на белоснежной яхте (фото)



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Игроки «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес вместе с бывшим одноклубником Сеском Фабрегасом отправились на Ибицу

Несмотря на то что этот курорт много лет считается одним из самых тусовочных в мире, компанию в путешествии спортсменам составили жены и дети. Лионель Месси и Антонелла Рокуццо уже давно облюбовали этот испанский берег для летнего отдыха, а на этот раз решили пригласить друзей.

Компания много времени проводила на роскошной белоснежной яхте, плавала, каталась на водных скутерах, а по вечерам зажигала в ночных клубах. В один из дней они посетили известный ресторан Ибицы Lio.

Жены Месси и Фабрегаса уже много лет лучшие подруги, а не так давно к их «клубу» присоединилась и супруга Суареса - Софья Бальби. Примечательно, что Лео и Луис встретили своих вторых половинок, когда были еще совсем юными.