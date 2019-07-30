Пес корги стал гидом для туристов по Киеву: забавное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

bzh.life

Столичные власти выпустили промо-ролик Киева, в котором пес корги по кличке Ллойд изучает главные локации города

Официальный туристический гид управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации (КГГА) Visit Kyiv создал видеоролик о Киеве глазами собаки. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Главный герой видео – вельш-корги Лойд, у которого даже есть своя страница в Facebook. Его «мысли» в видео озвучили на английском языке.

Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.

«Если вы думали, что в нашей команде работают только люди, то сегодня мы развеем этот миф! У нас появился новый молодой актер - собачка Лойд! Он также много знает о жизни в столице и буквально в одиночку тщательно исследовал все туристические аттракции» , - комментируют в Visit Kyiv.

По сюжету пес, убегает от хозяина и бежит через Почтовую площадь, Софийскую площадь, Андреевский спуск, Крещатик, Майдан Независимости. Он продолжает путешествовать по Киеву, пока его не ловит сотрудница полиции и не отдает в руки хозяину, который уже ждет собаку в парке Шевченко.

В конце ролика корги «рассказывает», как любит Киев.