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    Пес корги стал гидом для туристов по Киеву: забавное видео

    • Розсилка
    Пес корги стал гидом для туристов по Киеву: забавное видео
    bzh.life

    Столичные власти выпустили промо-ролик Киева, в котором пес корги по кличке Ллойд изучает главные локации города

    Официальный туристический гид управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации (КГГА) Visit Kyiv создал видеоролик о Киеве глазами собаки. Об этом сообщает пресс-служба управления.

    Главный герой видео – вельш-корги Лойд, у которого даже есть своя страница в Facebook. Его «мысли» в видео озвучили на английском языке.

    Видео появилось на YouTube-канале Visit Kyiv.

    «Если вы думали, что в нашей команде работают только люди, то сегодня мы развеем этот миф! У нас появился новый молодой актер - собачка Лойд! Он также много знает о жизни в столице и буквально в одиночку тщательно исследовал все туристические аттракции» , - комментируют в Visit Kyiv.

    По сюжету пес, убегает от хозяина и бежит через Почтовую площадь, Софийскую площадь, Андреевский спуск, Крещатик, Майдан Независимости. Он продолжает путешествовать по Киеву, пока его не ловит сотрудница полиции и не отдает в руки хозяину, который уже ждет собаку в парке Шевченко.

    В конце ролика корги «рассказывает», как любит Киев.

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