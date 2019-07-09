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    Жизнь

    Джоан Роулинг заявила, что сериала по «Гарри Поттеру» не будет

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    Джоан Роулинг заявила, что сериала по «Гарри Поттеру» не будет

    Ранее СМИ сообщили, что студия Warner Bros. начала работать над сериалом-приквелом по мотивам вселенной «Гарри Поттера»

    Представители Джоан К. Роулинг опровергли информацию о том, что студия Warner Bros. выпустит сериал по вселенной «Гарри Поттера».

    «Планов по превращению историй «Гарри Поттера» в сериал нет, – говорится в их заявлении. – Любая информация выдумана».

    Напомним: 3 июля издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники сообщило, что студия Warner Bros. начала работать на сериалом, который расскажет о событиях, произошедших до действия оригинальной истории. Сообщалось, что в центре будут абсолютно новые герои, которые учатся и работают в Хогвартсе.

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