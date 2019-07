Джоан Роулинг заявила, что сериала по «Гарри Поттеру» не будет



Ранее СМИ сообщили, что студия Warner Bros. начала работать над сериалом-приквелом по мотивам вселенной «Гарри Поттера»

Представители Джоан К. Роулинг опровергли информацию о том, что студия Warner Bros. выпустит сериал по вселенной «Гарри Поттера».

«Планов по превращению историй «Гарри Поттера» в сериал нет, – говорится в их заявлении. – Любая информация выдумана».

Напомним: 3 июля издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники сообщило, что студия Warner Bros. начала работать на сериалом, который расскажет о событиях, произошедших до действия оригинальной истории. Сообщалось, что в центре будут абсолютно новые герои, которые учатся и работают в Хогвартсе.

