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    Жизнь

    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду

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    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду

    Вчера близнецам Матео и Еве, рожденным футболисту от суррогатной матери, исполнилось два года

    На детском празднике присутствовали друзья именинников, их старший брат Криштиану Роналду-младший и Джорджина. Примечательно, что отца на празднике замечено не было. Впрочем, этому есть основание: сейчас Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии участвует в турнире Лига наций.

    Символичным подарком на день рождения детей от Криштиану стал выход его команды в финал турнира, который пройдет уже в воскресенье.

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    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду
    Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду

    Стоит напомнить, что рождение малышей два года назад форварду тоже пришлось пропустить: в это время Роналду участвовал в Кубке конфедераций.

    Джерело: Hello!

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