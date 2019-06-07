Джорджина Родригес снова отметила день рождения близнецов без Криштиану Роналду



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Вчера близнецам Матео и Еве, рожденным футболисту от суррогатной матери, исполнилось два года

На детском празднике присутствовали друзья именинников, их старший брат Криштиану Роналду-младший и Джорджина. Примечательно, что отца на празднике замечено не было. Впрочем, этому есть основание: сейчас Криштиану Роналду вместе со сборной Португалии участвует в турнире Лига наций.

Символичным подарком на день рождения детей от Криштиану стал выход его команды в финал турнира, который пройдет уже в воскресенье.

Стоит напомнить, что рождение малышей два года назад форварду тоже пришлось пропустить: в это время Роналду участвовал в Кубке конфедераций.

Джерело: Hello!