Экс-участница проекта «Холостяк» Анетти: У Рождена звезда во лбу и ему с ней комфортно

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Экс-участница проекта «Холостяк» Анетти

По мнению Анетти, украинский артист слишком самовлюблен

Экс-участница шоу рассказала, что ей не удалось построить отношения и найти общий язык с главным героем проекта - Рожденом Ануси.

По словам Анетти, он посчитал ее слишком высокомерной.

«Для него я высокомерна. Для меня не проблема согласиться с человеком, который пытается навязать что-то насчет меня. Рожден видит на мне корону. Значит, она там есть для него. Я сделала свои выводы, и мы решили этот вопрос.

Что касается самого Рождена, то я не то что корону увидела на его голове, я звезду во лбу увидела. Ему комфортно с этой звездой», - так прокомментировала отношения с главным холостяком Украины Анетти во время онлайн-конференции «КП».

Также Анетти заявила, что участие в шоу ей не принесло никаких дивидендов и она готова требовать от Рождена компенсацию.

«Я ничего не получила. Но хочу заявить, что я требую денежной компенсации за моральный ущерб лично от Рождена! Я думаю он может себе это позволить», - сказала девушка.

Стоит отметить, что после шоу Анетти очень часто появляется на светских мероприятиях, выставках и концертах. Совсем недавно, она была замечена на открытии социальной фотовыставки проекта «Я соромлюсь свого тіла».