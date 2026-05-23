Експерти оприлюднили рейтинг найкомфортніших у світі міст для життя

Лісабон може похвалитися вищим показником безпеки, ніж такі міста, як Париж, Рим і Барселона

Експерти фірми Global Citizen Solutions опублікували свій перший довідник «Найкращі міста світу для проживання експатів», у якому порівняли 35 міст на шести континентах, аби визначити, де найкраще жити для громадян, які шукають нові можливості. Як інформує «Главком», про це пише Conde Nast Traveller.

Підрозділ компанії оцінив кожне місце з точки зору переїзду, включивши права на мобільність за паспортом як основний показник якості життя. Зокрема дослідниця GIU компанії Global Citizen Solutions Ліана Симонян наголосила: «Доступність, соціальна інтеграція та якість інфраструктури рідко поєднуються в одному місті. Індекс робить ці конкуруючі пріоритети чіткими та вимірюваними – саме це потрібно консультантам та людям, які приймають важливі рішення щодо переїзду».

Аби визначити найкращі міста для переїзду експатів (люди, які тимчасово або постійно живуть і працюють в іншій країні), експерти оцінили кожне місце за сімома показниками: вартість життя, безпека, якість повітря, охорона здоров’я, легкість адаптації, рівень володіння англійською мовою та розширена мобільність. Дані було взято із загальнодоступних баз даних для створення рейтингу від 0 до 100.

У дослідженні за 2026 рік перше місце посідає Лісабон із результатом 88,49 бала. Столиця Португалії має стабільно високі показники за всіма критеріями, порівняно з іншими містами, які лідирують лише в одній категорії.

«Це одне з найдешевших міст-столиць у рейтингу, одне з найчистіших міст за рівнем забруднення повітря, а також місто, яке може похвалитися вищим показником безпеки, ніж такі міста, як Париж, Рим і Барселона», – підкреслили у публікації.

Водночас Амстердам з результатом 81,97 посідає друге місце завдяки високому рівню безпеки, якісній системі охорони здоров’я та чистому повітрю, ймовірно, завдяки відомій велосипедній культурі.

Мельбурн посідає третє місце як місто з найкращими показниками поза межами Європи, а Відень виділяється високими показниками у сфері охорони здоров’я та посідає четверте місце.

Найкращі міста світу для проживання експатів

Лісабон, Португалія – 88,49. Амстердам, Нідерланди – 81,97. Мельбурн, Австралія – 81,79. Відень, Австрія – 81,07. Барселона, Іспанія – 80,7. Сінгапур – 80,58. Окленд, Нова Зеландія – 80,15. Токіо, Японія – 79,78. Копенгаген, Данія – 79,57. Сеул, Корея – 78,89.

