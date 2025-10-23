Головна Світ Соціум
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Безпечні подорожі 2026: список країн, де туристи відчуватимуть себе захищеними
Нідерланди вважаються безпечним напрямком для подорожей
фото із відкритих джерел

Європа зберегла репутацію безпечного напрямку у новому звіті про подорожі

Європа зберегла репутацію безпечного напрямку у новому звіті про подорожі. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Компанія Berkshire Hathaway Travel Protection опублікувала свіжий рейтинг безпеки, складений на основі даних «Глобального індексу миролюбності» (Global Peace Index), Numbeo та середнього показника GeoSure Global для найбільших міст кожної країни.

Компанія проаналізувала цю статистику разом з результатами опитування американських мандрівників, які відвідали обрані країни за останні п'ять років.

Найбезпечніша країна для мандрівників у 2026 році

Нідерланди посіли перше місце завдяки високим позиціям у «Глобальному індексі миролюбності» та на платформі Numbeo; при цьому Гаага та Ейндховен увійшли до топ-12.

Американські мандрівники також високо оцінили країну за заходи у сфері охорони здоров'я, зазначаючи, що це безпечний напрямок для жінок, LGBTQIA+ мандрівників та людей з різним кольором шкіри.

Однак експерти з подорожей попереджають туристів «дивитися на всі боки» через велосипедистів, оскільки в багатьох нідерландських містах є велодоріжки, і перед переходом потрібно дивитися в обидва боки.

Хоча Австралія посіла друге місце, список лідерів переважно представлений європейськими країнами.

Фактично, з десяти найбезпечніших країн світу для мандрівників у 2026 році половина розташована в Європі. У топ-15 Європа посіла дві третини позицій.

Топ-15 найбезпечніших країн для мандрівників у 2026 році:

  1. Нідерланди
  2. Австралія
  3. Австрія
  4. Ісландія
  5. Канада
  6. Нова Зеландія
  7. Об'єднані Арабські Емірати
  8. Швейцарія
  9. Японія
  10. Ірландія
  11. Бельгія
  12. Португалія
  13. Франція
  14. Велика Британія
  15. Данія

Хоча минулого року Ісландія була лідером – і за «Глобальним індексом миролюбності» вважається наймирнішою країною на планеті, – у нинішньому списку для мандрівників вона опинилася на 4-му місці.

Зсунули її з вершини множинні виверження на півострові Рейк'янес, де розташована серія вулканічних кратерів Сундхнуксгігар, які випускали в небо стовпи диму, а потужні потоки лави прорвали захисні бар'єри біля рибальського містечка Гріндавік. «Виверження завжди несуть ризик, але в Ісландії вони особливо проблематичні, оскільки потоки лави дуже часто зачіпають єдину основну дорогу, що оперізує країну», – йдеться у звіті.

Велика Британія цього року опустилася з 13-го на 14-те місце, попри те, що учасники опитування поставили країні високі оцінки за загальну безпеку та охорону здоров'я. Експерти закликають туристів остерігатися кіберзлочинності. Berkshire Hathaway Travel Protection пояснює, що її рейтинги безпеки – це «відображення моменту» і вони можуть дуже швидко змінитися.

До слова, у Європі є міста, де можна із відносно невеликим бюджетом знайти ідеальний та доступний осінній відпочинок. Експертка з сімейних подорожей Джен Карр, засновниця The Travel Mum, поділилася чотирма європейськими напрямками.

