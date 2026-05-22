Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Токарчук розповіла, як використувує ШІ під час створення своїх творів
фото: Olga Tokarczuk/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ольга Токарчук – польська письменниця та активістка. Вона стала першою польською авторкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури (2019 рік) 

Польська письменниця, сценаристка, поетеса та лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук потрапила в скандал після своєї заяви про використання ШІ під час написання роману. Письменницю розкритикували за такий підхід до створення літератури. «Главком» розповідає деталі цього конфлікту.

Чим Ольга Токарчук обурила громадськість

Про свій нестандартний підхід до роботи Ольга Токарчук розповіла на конференції Impact’26 у Познані. Тоді ж письменниця зізналася, що іноді звертається по допомогу до штучного інтелекту. Поетеса користується ШІ під час роботи над текстом та дослідження матеріалів.

На думку Токарчук, ШІ допомагає їй розширювати та поглиблювати креативне мислення. Проте вона зауважує, що під час роботи зі штучним інтелектом варто себе контролювати.

Як приклад, Ольга Токарчук згадала про свій роман, який має вийти в жовтні цього року. Працюючи над ним, вона може звернутися до ШІ з таким запитом: «Люба, як би ми могли б це красиво розвинути?».

Реакція спільноти на використання ШІ в роботі з літературою

Як пише видання «Наш вибір», чимало митців відреагували на заяву Ольги Токарчук. На думку деяких письменників, через користування штучним інтелектом при створенні літератури митці можуть втратити довіру читачів.

Наприклад, письменниця Еля Пачковська, яка пише романи для молоді, вважає цю ситуацію «ганебною». Вона також іронічно запитала, чи є ChatGPT співавтором майбутнього роману Ольги Токарчук. Водночас художниця Софія Галінська була обурена тим, що Токарчук звертається до ШІ зі словами «люба», а вона в цей час намагається викорінювати застосування штучного інтелекту у творчості.

Публіцист Войцех Шот присвятив Ользі Токарчук колонку в газеті, де також обурився заявою письменниці. Він вважає, що такі дії погано впливають на довіру читачів. Однак Войцех Шот зауважив, що вивчення ШІ не є поганим, а Ольга Токарчук розрила правду, яку більшість митців приховує. За його словами, багато письменників також користуються такими технологіями.

Також слова Ольги Токарчук не підтримала письменниця Олена Мулик. Її «спустошило» інтерв’ю колеги. «Мене спустошило інтервʼю Ольги Токарчук. Розумію, що письменниця, яка вже відбулася і утвердилася у своєму статусі може собі дозволити такі думки. Та мені, як авторці одного (поки, що) роману, її зневіра у великій формі та майбутньому літератури крає серце. Як і замилування Набоковим і фаталістичні заяви, мовляв, не буде у світі більше хорошої літератури, бо все більше книжок будуть написані ШІ», – написала Мулик.

Які митці підтримали Ольгу Токарчук

Одним із тих, хто став на захист письменниці був Славомір Сєраковський, він модерував розмову Токарчук на конференції. На його думку, слова поетеси вирвали з контексту, наголошуючи на тому, що нібито ШІ пише замість неї книжки. Також він зауважив, що поляки полюбляють «коментувати коментарі». Сєраковський вважає, що із часом ШІ стане звичайним інструментом при роботі, як пошуковик чи текстовий редактор.

В Україні також відреагували на критику в бік Ольги Токарчук. Одним з українців, що висловився про конфлікт був поет, перекладач і літературознавець Остап Сливинський. На його думку, в цій ситуації відбувається «поколіннєвий розлам». Зокрема він пише про те, що сучасне покоління бачить у штучному інтелекту ризики, старші люди ставляться до таких можливостей з ентузіазмом.

На конфлікт відреагувала й медіаменеджерка Оксана Павленко. На її думку, Токарчук проявила сміливість, розповідаючи про використання ШІ, яке для інших уже стало звичним інструментом.

«Читаю в Threads засудження Токарчук за штучний інтелект від людей, які раніше про неї й не знали. У мене загалом стало ще більше поваги до Токарчук. Направду, для мислительки тема зміни епох, про яку говорить Токарчук, дуже важлива, а для письменниці ще й дуже чутлива. Неможливо ігнорувати, що епоха змінюється. Сміливо – говорити про це, цікаво розмірковувати та пробувати. Ця відкритість та розуміння змін – дуже цінна. Та й використання ШІ для багатьох уже стало чимось настільки буденним, як Google чи месенджери», – йдеться в повідомленні

Реакція Ольги Токарчук на хейт

Ольга Токарчук після хвилі критики у свій бік опублікувала допис. Вона вважає, що деякі глядачі могли неправильно зрозуміти її трактування про використання ШІ. Також вона зауважила, що пише свій новий роман самостійно, як і попередні роботи. Водночас штучним інтелектом вона користується як інші, а саме для швидкого пошуку та перевірки інформації. Про відповіді ШІ Токарчук також перевіряє.

«Я не писала свою майбутню книгу, яка вийде восени 2026 року польською мовою, ні за допомогою штучного інтелекту, ні з кимось іншим. Протягом кількох десятиліть я писала самостійно», – пояснила Токарчук.

Ольга Токарчук ще раз наголосила на тому, що її новий роман не був написаний ШІ, а її джерелом натхненням, звідки вона бере ідеї для творів – є її власні сни.

«Я використовую штучний інтелект за тими ж принципами, що й більшість людей у ​​світі – я ставлюся до нього як до інструменту. Жоден мій текст, включно з романом, який з’явиться цієї осені польською мовою, не був написаний за допомогою штучного інтелекту – за винятком використання його як інструмента для швидшого попереднього дослідження», – зауважила жінка.

Нагадаємо, у Великій Британії тисячі письменників виступили проти використання їхніх творів для навчання систем штучного інтелекту без згоди та без виплати винагороди.  За даними видання, близько 10 тисяч авторів, серед яких лауреати престижних літературних премій та автори світових бестселерів, об’єдналися для незвичної акції протесту. Вони випустили книгу під назвою «Don’t Steal This Book» («Не крадіть цю книгу»). У ній немає жодного тексту – лише список імен письменників, які підтримали ініціативу.

Читайте також:

Теги: письменниця Польща штучний інтелект скандал хейт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соловйов у прямому ефірі образив Мелоні, назвавши її, зокрема, «фашисткою»
Скандал через заяви Соловйова про Мелоні. Посол РФ звинуватив у всьому... Зеленського
22 квiтня, 00:49
Американський президент позитивно відгукується про британського монарха
Зустріч Трампа і короля Чарльза ІІІ. Британія врахувала скандал із Зеленським і вжила заходів
28 квiтня, 10:55
У березні польський суд схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну
Польща звільнила російського археолога, якого мала екстрадувати до України
28 квiтня, 15:47
Буча у квітні 2022 року
«Скрізь буде Буча». Український дипломат попередив про наслідки політики Путіна
6 травня, 14:11
Трагедія сталася у населеному пункті Поражин Великопольського воєводства.
У Польщі у моторошній ДТП загинули двоє українців
8 травня, 16:16
Протестувальники намагалися зірвати виступ Ізраїлю у півфіналі Євробачення
Євробачення 2026. Мітингувальники влаштували протест під час виступу Ізраїлю (відео)
13 травня, 13:04
Представниця Румінії на Євробаченні 2026 Александра Капітанеску
Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці
15 травня, 10:35
Чоловік перекинув обладнання кав'ярні, травмувавши баристу
Перекинув кавомашину на баристу: у Києві затримано чоловіка, який влаштував погром у кав’ярні
12 травня, 15:54
Реброва не коментував інформацію про внесення ним застави за Єрмака
Ребров закрив коментарі в Instagram після внесення частини застави за Єрмака
16 травня, 14:39

Життя

Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Канаді
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми
Кирило Буданов одягнув особливу вишиванку, створену дітьми
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Олена Зеленська показалася у дизайнерській вишиванці: скільки коштує
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Українські полярники вбралися у вишиванки з пінгвінами та китами (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)
Свириденко показала особливу вишиванку (фото)

Новини

Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Сьогодні, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Вчора, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Вчора, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Вчора, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Вчора, 10:18

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua