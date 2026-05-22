Скандал у Польщі: письменниця потрапила під хвилю критики через заяви про використання ШІ

Ольга Токарчук – польська письменниця та активістка. Вона стала першою польською авторкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури (2019 рік)

Польська письменниця, сценаристка, поетеса та лауреатка Нобелівської премії Ольга Токарчук потрапила в скандал після своєї заяви про використання ШІ під час написання роману. Письменницю розкритикували за такий підхід до створення літератури. «Главком» розповідає деталі цього конфлікту.

Чим Ольга Токарчук обурила громадськість

Про свій нестандартний підхід до роботи Ольга Токарчук розповіла на конференції Impact’26 у Познані. Тоді ж письменниця зізналася, що іноді звертається по допомогу до штучного інтелекту. Поетеса користується ШІ під час роботи над текстом та дослідження матеріалів.

На думку Токарчук, ШІ допомагає їй розширювати та поглиблювати креативне мислення. Проте вона зауважує, що під час роботи зі штучним інтелектом варто себе контролювати.

Як приклад, Ольга Токарчук згадала про свій роман, який має вийти в жовтні цього року. Працюючи над ним, вона може звернутися до ШІ з таким запитом: «Люба, як би ми могли б це красиво розвинути?».

Реакція спільноти на використання ШІ в роботі з літературою

Як пише видання «Наш вибір», чимало митців відреагували на заяву Ольги Токарчук. На думку деяких письменників, через користування штучним інтелектом при створенні літератури митці можуть втратити довіру читачів.

Наприклад, письменниця Еля Пачковська, яка пише романи для молоді, вважає цю ситуацію «ганебною». Вона також іронічно запитала, чи є ChatGPT співавтором майбутнього роману Ольги Токарчук. Водночас художниця Софія Галінська була обурена тим, що Токарчук звертається до ШІ зі словами «люба», а вона в цей час намагається викорінювати застосування штучного інтелекту у творчості.

Публіцист Войцех Шот присвятив Ользі Токарчук колонку в газеті, де також обурився заявою письменниці. Він вважає, що такі дії погано впливають на довіру читачів. Однак Войцех Шот зауважив, що вивчення ШІ не є поганим, а Ольга Токарчук розрила правду, яку більшість митців приховує. За його словами, багато письменників також користуються такими технологіями.

Також слова Ольги Токарчук не підтримала письменниця Олена Мулик. Її «спустошило» інтерв’ю колеги. «Мене спустошило інтервʼю Ольги Токарчук. Розумію, що письменниця, яка вже відбулася і утвердилася у своєму статусі може собі дозволити такі думки. Та мені, як авторці одного (поки, що) роману, її зневіра у великій формі та майбутньому літератури крає серце. Як і замилування Набоковим і фаталістичні заяви, мовляв, не буде у світі більше хорошої літератури, бо все більше книжок будуть написані ШІ», – написала Мулик.

Які митці підтримали Ольгу Токарчук

Одним із тих, хто став на захист письменниці був Славомір Сєраковський, він модерував розмову Токарчук на конференції. На його думку, слова поетеси вирвали з контексту, наголошуючи на тому, що нібито ШІ пише замість неї книжки. Також він зауважив, що поляки полюбляють «коментувати коментарі». Сєраковський вважає, що із часом ШІ стане звичайним інструментом при роботі, як пошуковик чи текстовий редактор.

В Україні також відреагували на критику в бік Ольги Токарчук. Одним з українців, що висловився про конфлікт був поет, перекладач і літературознавець Остап Сливинський. На його думку, в цій ситуації відбувається «поколіннєвий розлам». Зокрема він пише про те, що сучасне покоління бачить у штучному інтелекту ризики, старші люди ставляться до таких можливостей з ентузіазмом.

На конфлікт відреагувала й медіаменеджерка Оксана Павленко. На її думку, Токарчук проявила сміливість, розповідаючи про використання ШІ, яке для інших уже стало звичним інструментом.

«Читаю в Threads засудження Токарчук за штучний інтелект від людей, які раніше про неї й не знали. У мене загалом стало ще більше поваги до Токарчук. Направду, для мислительки тема зміни епох, про яку говорить Токарчук, дуже важлива, а для письменниці ще й дуже чутлива. Неможливо ігнорувати, що епоха змінюється. Сміливо – говорити про це, цікаво розмірковувати та пробувати. Ця відкритість та розуміння змін – дуже цінна. Та й використання ШІ для багатьох уже стало чимось настільки буденним, як Google чи месенджери», – йдеться в повідомленні

Реакція Ольги Токарчук на хейт

Ольга Токарчук після хвилі критики у свій бік опублікувала допис. Вона вважає, що деякі глядачі могли неправильно зрозуміти її трактування про використання ШІ. Також вона зауважила, що пише свій новий роман самостійно, як і попередні роботи. Водночас штучним інтелектом вона користується як інші, а саме для швидкого пошуку та перевірки інформації. Про відповіді ШІ Токарчук також перевіряє.

«Я не писала свою майбутню книгу, яка вийде восени 2026 року польською мовою, ні за допомогою штучного інтелекту, ні з кимось іншим. Протягом кількох десятиліть я писала самостійно», – пояснила Токарчук.

Ольга Токарчук ще раз наголосила на тому, що її новий роман не був написаний ШІ, а її джерелом натхненням, звідки вона бере ідеї для творів – є її власні сни.

«Я використовую штучний інтелект за тими ж принципами, що й більшість людей у ​​світі – я ставлюся до нього як до інструменту. Жоден мій текст, включно з романом, який з’явиться цієї осені польською мовою, не був написаний за допомогою штучного інтелекту – за винятком використання його як інструмента для швидшого попереднього дослідження», – зауважила жінка.

Нагадаємо, у Великій Британії тисячі письменників виступили проти використання їхніх творів для навчання систем штучного інтелекту без згоди та без виплати винагороди. За даними видання, близько 10 тисяч авторів, серед яких лауреати престижних літературних премій та автори світових бестселерів, об’єдналися для незвичної акції протесту. Вони випустили книгу під назвою «Don’t Steal This Book» («Не крадіть цю книгу»). У ній немає жодного тексту – лише список імен письменників, які підтримали ініціативу.