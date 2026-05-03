AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес

Instagram та WhatsApp були ключовими платформами для знаходження клієнтів для більшості іранців, які тримають невеликий бізнес

Протягом більшої частини 2026 року 90 млн жителів Ірану перебувають в умовах одного з найсуворіших національних інтернет-локдаунів у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Попри нестабільне перемир'я зі США та Ізраїлем, влада відмовляється скасовувати повне блокування глобальної мережі, запроваджене 28 лютого як захід «воєнного часу». Це рішення вже призвело до катастрофічних наслідків для онлайн-економіки, яка роками адаптувалася до санкцій та обмежень. За оцінками Торгової палати Ірану, щоденні втрати становлять близько $30-40 млн, а під загрозою опинилися робочі місця понад 10 млн людей.

Для іранського середнього класу такі платформи, як Instagram та WhatsApp, були ключовими інструментами виживання, дозволяючи малому бізнесу знаходити клієнтів в умовах інфляції. Наразі тисячі підприємців, від дизайнерів одягу до фітнес-тренерів, втратили доходи, оскільки їхні сторінки в соцмережах стали недоступними. Навіть флагмани цифрового ринку, як-от ритейлер DigiKala, змушені вдаватися до масових звільнень. Проблеми поширюються і на традиційні галузі, оскільки виробництво та зовнішня торгівля також залежать від стабільного зв'язку.

Замість глобального інтернету влада примусово перевела країну на національну мережу, яку користувачі описують як повільну, вразливу та цензуровану. Водночас уряд запровадив багаторівневу систему доступу: чиновники та представники окремих професій отримують «білі» SIM-картки з виходом у світ, тоді як для звичайних громадян вартість VPN на чорному ринку стала непомірною. Використання незаконних засобів обходу блокування або систем Starlink суворо карається арештами.

Відключення інтернету посилило економічну кризу, спричинену страйками та міжнародною блокадою. У великих містах, як-от Тегеран, стрімко зростає кількість вуличних торговців – це колишні працівники IT-сектору, інтернет-провайдерів та онлайн-магазинів, які втратили роботу. Психологічний тиск та відсутність перспектив змушують дедалі більше іранців думати про еміграцію, тоді як ті, хто залишився, змушені боротися за фізичне виживання в умовах повної цифрової ізоляції.

Як відомо, на тлі війни зі США усередині Ірану різко посилюється тиск на населення. Поки увага світу прикута до енергетичних ризиків, підвищення цін на пальне, блокування Ормузької протоки та до переговорів у Ісламабаді, правозахисники заявляють про нову хвилю репресій, арештів і обмежень базових свобод.