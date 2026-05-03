Головна Світ Соціум
search button user button menu button

AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
фото: AP

Instagram та WhatsApp були ключовими платформами для знаходження клієнтів для більшості іранців, які тримають невеликий бізнес

Протягом більшої частини 2026 року 90 млн жителів Ірану перебувають в умовах одного з найсуворіших національних інтернет-локдаунів у світі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Попри нестабільне перемир'я зі США та Ізраїлем, влада відмовляється скасовувати повне блокування глобальної мережі, запроваджене 28 лютого як захід «воєнного часу». Це рішення вже призвело до катастрофічних наслідків для онлайн-економіки, яка роками адаптувалася до санкцій та обмежень. За оцінками Торгової палати Ірану, щоденні втрати становлять близько $30-40 млн, а під загрозою опинилися робочі місця понад 10 млн людей.

Для іранського середнього класу такі платформи, як Instagram та WhatsApp, були ключовими інструментами виживання, дозволяючи малому бізнесу знаходити клієнтів в умовах інфляції. Наразі тисячі підприємців, від дизайнерів одягу до фітнес-тренерів, втратили доходи, оскільки їхні сторінки в соцмережах стали недоступними. Навіть флагмани цифрового ринку, як-от ритейлер DigiKala, змушені вдаватися до масових звільнень. Проблеми поширюються і на традиційні галузі, оскільки виробництво та зовнішня торгівля також залежать від стабільного зв'язку.

Замість глобального інтернету влада примусово перевела країну на національну мережу, яку користувачі описують як повільну, вразливу та цензуровану. Водночас уряд запровадив багаторівневу систему доступу: чиновники та представники окремих професій отримують «білі» SIM-картки з виходом у світ, тоді як для звичайних громадян вартість VPN на чорному ринку стала непомірною. Використання незаконних засобів обходу блокування або систем Starlink суворо карається арештами.

Відключення інтернету посилило економічну кризу, спричинену страйками та міжнародною блокадою. У великих містах, як-от Тегеран, стрімко зростає кількість вуличних торговців – це колишні працівники IT-сектору, інтернет-провайдерів та онлайн-магазинів, які втратили роботу. Психологічний тиск та відсутність перспектив змушують дедалі більше іранців думати про еміграцію, тоді як ті, хто залишився, змушені боротися за фізичне виживання в умовах повної цифрової ізоляції.

Як відомо, на тлі війни зі США усередині Ірану різко посилюється тиск на населення. Поки увага світу прикута до енергетичних ризиків, підвищення цін на пальне, блокування Ормузької протоки та до переговорів у Ісламабаді, правозахисники заявляють про нову хвилю репресій, арештів і обмежень базових свобод. 

Теги: Іран бізнес інтернет

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До операції залучили десятки літаків
Збиття американського винищувача F-15E над Іраном: ще одного пілота врятовано
5 квiтня, 07:44
За словами Левітт, Трамп хоче, щоб Ормузька протока залишалася відкритою
Білий дім роз’яснив вимоги Трампа у питанні Ормузької протоки
9 квiтня, 07:07
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
10 квiтня, 02:28
За даними «Укрзалізниці», у 2026–2031 роках з експлуатації вибуде 67,8 тис. вагонів
Металурги закликали скасувати обмеження строку служби вагонів: наслідки будуть катастрофічними
14 квiтня, 10:29
Союзники ініціювати міжнародну конференцію, яка має визначити інші механізми забезпечення свободи судноплавства в регіоні
НАТО відмовилося підтримати блокаду Ірану, ініційовану США
14 квiтня, 08:17
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
22 квiтня, 22:45
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
Рубіо назвав ключове питання у переговорах щодо припинення війни з Іраном
28 квiтня, 05:20
Президент США про морську блокаду Ірану: «Я не хочу її скасовувати, тому що я не хочу, щоб у них з’явилася ядерна зброя»
Трамп розповів, як довго триватиме морська блокада Ірану
29 квiтня, 20:00
Президент США Дональд Трамп
Білий дім повідомив Конгрес США про завершення війни з Іраном – Associated Press
1 травня, 22:06

Соціум

AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
Мер Туапсе запросив туристів на пляжі
На Філіппінах прокинувся вулкан Майон
На Філіппінах прокинувся вулкан Майон
Безпілотники атакували Ленінградську область
Безпілотники атакували Ленінградську область
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
На вулиці польського міста знайдено тіло українця
На вулиці польського міста знайдено тіло українця

Новини

В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
1 травня, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
1 травня, 03:37

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua